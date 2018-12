Cs reclama que el govern pagui les hores extres que deu a la Policia Municipal

La portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a Girona, Míriam Pujola, va reclamar al govern local que «pagui les hores extra que deu a la Policia Municipal des del passat mes de setembre». Pujola va recordar ahir a través d'un comunicat que ja va requerir-ho durant el darrer ple i va lamentar que el govern «mentís» assegurant que ja ho estava fent «quan és evident que no perquè porten gairebé tres mesos de retard».

La regidora de Cs també va exigir que se'ls abonin les hores extra corresponents a les Fires de Sant Narcís. «La policia no ha d'esperar fins el gener per cobrar un servei efectuat el mes d'octubre, més encara quan és un servei que està previst i es repeteix cada any», va indicar. Segons la formació, la policia municipal va rebre «un correu electrònic dient-los que no han tingut temps a incloure-les a la nòmina i que ho faran a la de novembre però a la de novembre tampoc els hi paguen».