Girona obre a tots els barris la taula per frenar l'augment d'inseguretat

L'Ajuntament de Girona vol tractar l'augment d'inseguretat en certs punts de la ciutat amb una taula de treball oberta a tots els barris. Diferents agents dels serveis socials i de seguretat es van reunir ahir al consistori per abordar la qüestió. Entre ells hi havia la Federació d'Associacions de Veïns de Girona, que aglutina només algunes entitats veïnals. És per aquest motiu que ara el consistori demana que la qüestió s'abordi amb tots els veïns. «És un tema de ciutat i, per tant, s'ha d'obrir a tots els barris. Després de les festes de Nadal, convocarem totes les associacions de veïns per decidir com abordar el tema», va explicar a aquest diari el vicealcalde i regidor de Seguretat, Eduard Berloso.

La reunió, que es va celebrar ahir el matí a l'Ajuntament de Girona, va servir per posar en comú totes les informacions relacionades amb els problemes d'inseguretat que pateixen els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. En els últims mesos, en aquests punts, grups de joves han perpetrat diferents robatoris en garatges i trasters, així com estrebades de bosses de mà, de joies i de telèfons mòbils. A més, segons va explicar, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Girona, Josep Maria Castanyer, s'estan donant casos d'«ocupacions de pisos de forma massiva». «S'ha creat tota una màfia que trafica amb la comercialització de pisos ocupats», detalla.

Precisament, aquesta va ser una de les qüestions que més es va parlar en la reunió. Un problema que els diferents agents que hi havia a la trobada n'estan al corrent. «Hi ha una comissió d'escales segures que està actuant davant de les ocupacions a habitatges de la ciutat i, especialment, al barri de Santa Eugènia, on s'ha accentuat aquesta problemàtica», detalla Berloso.

La reunió va comptar amb representants dels Mossos d'Esquadra, dels Serveis Socials de l'Ajuntament i la Generalitat i les associacions de veïns. Entre ells hi havia el director dels Serveis Territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta; la directora de Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, Marta Casacuberta; i la directora del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de Girona, Sílvia Casellas. L'Ajuntament de Girona va estar representat per Berloso i la regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Eva Palau.



Creació de comissions veïnals

El consistori també va plantejar durant la reunió que els veïns s'organitzin en petites comissions i que aquestes assisteixin com a representants de tots els veïns a les diferents taules municipals d'habitatge i seguretat que periòdicament organitza l'Ajuntament. Una proposta que es va plantejar a la reunió i que «s'acabarà de definir en la pròxima trobada, que tindrà lloc després deles festes de Nadal, segons va detallar el vicealcalde i regidor de Seguretat.