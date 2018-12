Esport, gastronomia i cultura se solidaritzen amb la Marató a les comarques gironines

Les comarques de Girona han tornat a solidaritzar-se per la Marató de TV3. I és que s'han preparat més de 200 activitats arreu de la demarcació per col·laborar a la recerca contra el càncer. Una de les més populars ha estat la Marató per la Marató dels Bombers que arrenca des del Carrer Santa Clara de Girona. Malgrat la pluja intermitent que ha anat caient tot el matí, desenes de corredors han participat en una de les activitats més destacades i que des de fa anys recapta més de 3.000 euros per a la investigació. L'esport és un dels protagonistes de La Marató de TV3, així com la cultura i la gastronomia. A Cruïlles (Baix Empordà) es torna a fer una escudellada popular que cada any omple l'espai de La Sala.