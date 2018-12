A la recerca d'una pudor desconeguda a Sarrià de Ter

na pudor estranya i desconeguda va crear una autèntica alarma social a Sarrià de Ter el passat dimecres, ja que es tracta d'un lloc sensible a les males olors per la fàbrica Hinojosa. Aquesta vegada, però, la fortor «era diferent», explica l'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula.

El consistori va rebre una vintena de queixes de diferents veïns de la zona dels Socs i Sarrià de Dalt. Explicaven que sentien una «pudor molt rara i desconeguda a la zona», motiu que va impulsar el consistori a engegar una recerca per esbrinar l'origen d'aquest fenomen.

«Vam trucar a totes les indústries que hi ha al municipi per si eren les causants d'aquella fortor», explica Fajula. Ningú els va donar la resposta que buscaven. També van contactar amb la fàbrica Hinojosa, l'origen de gairebé totes les males olors que es viuen a Sarrià.

Des de fa anys, aquesta empresa ha generat diferents malestars entre els veïns del municipi per la intensa olor que desprèn, així com per la contaminació acústica que genera. Actualment, per solucionar aquesta qüestió, el consistori ha aprovat una nova ordenança d'olors per acabar amb la pudor que desprèn la Paperera de Sarrià SL -l'antiga Torraspapel-, que és propietat del grup Hinojosa.

Aquest cop, però, la pudor no provenia d'Hinojosa. «Quan els vam trucar, ens van comunicar que seguien amb el mateix pla de sempre, que no havia canviat res i que per tant la mala olor no provenia de la fàbrica», explica Fajula.

Descartat que la pudor vingués de les indústries que acull el terme de Sarrià, la investigació va ampliar el seu radi de localització. «Ens vam centrar a revisar la xarxa de clavegueram i l'entorn», explica l'alcalde de Sarrià. Gràcies a aquesta recerca van sorgir les primeres pistes de la investigació.

Un cop revisat tot el perímetre, el consistori va considerar molt probable que l'emissió de les males olors vingués d'un camp de cultiu proper a la zona del molí.

Al cap de 24 hores de la primera queixa veïnal, es resol la causa. Les femtes, una olor comuna i agradable fins i tot per a alguns veïns acostumats a olorar-la, era la causa aquest cop de la pudor que respirava Sarrià.

En un camp situat sota un dels ponts de l'autopista AP-7 es van trobar restes orgàniques per fer adobs. En una publicació a les xarxes socials de l'Ajuntament de Sarrià, el consistori explicava que s'estava mirant de parlar amb els propietaris dels terrenys per tractar aquesta problemàtica puntual que havia provocat la seva acció. Una publicació que va ser compartida per diferents usuaris de Facebook. Alguns, sense encara creure que realment la pudor no vingués de la fàbrica d'Hinojosa.

«Som molt sensibles amb les males olors a Sarrià, per això es va generar una alarma social per una simple olor de femtes», puntualitza Fajula. Segons explica, a l'indret on més intensa era la pudor, a la zona dels Socs i de Sarrià de Dalt, no acostumen a tirar fems, com sí passa en altres zones. Aquest fet va despertar cert neguit entre els veïns. L'Ajuntament del municipi, un cop descobert d'on provenia la mala olor, va estendre un comunicat a través de les seves xarxes socials per explicar-ho i calmar els veïns.