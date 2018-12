El 34è Lleuresport de Girona tindrà una seixantena d'activitats

La 34a edició del Lleuresport, el parc infantil i juvenil de Nadal de Girona,es farà els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre del 2018 i el 2, 3 i 4 de gener de 2019. Una de les principals novetats d'aquest any són els tallers amb animals de teràpia assistida i assistència del dia 29 de desembre, que aniran a càrrec de l'Associació Teràpia amb Animals Girona (ATAGI). Concretament, hi haurà una lectura de l'hora del conte amb animals, a les 11.30 h, i una demostració de gossos de teràpia, a les 17.30 h.

A més, per primera vegada el parc comptarà també amb espectacles de màgia que s'uniran a les propostes habituals com la ludoteca, els tallers de manualitats o la pràctica esportiva. En total seran 61 les activitats de tot tipus que s'oferiran per a infants i joves en aquesta edició del parc.

"És fonamental que en aquestes dates les activitats siguin lúdiques i preparades per passar uns dies divertits en família, però també han de servir per a la reflexió sobre qüestions com les migracions o la pobresa", ha destacat el regidor d'Esports i Educació, Josep Pujols, que també ha remarcat els "objectius educatius, d'inclusió i de transmissió de valors" del Lleuresport.

El parc obrirà les portes el dia 27 de desembre a les 12 h amb un espectacle inaugural a càrrec del Gran Circ de Nadal sobre Gel. La resta de dies (28, 29, 30 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener) les instal·lacions obriran de 10.30 h a 14 h i de 16.30 a 20 h tret del dia 31 de desembre, que només quedarà obert durant el matí. El preu oscil·larà entre els 4 euros i els 6 euros, tot i que també hi ha la possibilitat de comprar abonaments a un preu més econòmic i diverses ofertes que es poden consultar al web de lleuresport.

Un any més, el parc mostrarà la seva cara més solidària participant en el Banc dels Aliments. Del 18 de desembre al 4 de gener es podran entregar productes alimentaris com oli, conserves i llet als sis punts de recollida que es poden consultar al web i a canvi s'obtindrà un 2x1 per entrar al parc. També cal destacar el concurs de fotografia a través d'Instagram en el qual se sortejarà una bicicleta entre els participants.

A l'acte de presentació hi ha assistit el president del GEiEG, Francesc Cayuela, com a entitat organitzadora.