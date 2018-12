El circ de Nadal de Girona ja ha venut 13.000 entrades i afegeix una funció el dia 30

Un equip de sis tècnics procediran demà al desmuntatge, peça a peça, del parquet de la pista de bàsquet. Aquell serà el pas previ perquè, ja a la tarda, dos tràilers amb el material de llum i so del circ arribin al Pavelló. Dimecres serà el torn de l'inici del muntatge d'una pista de gel gegant de més de 400 metres quadrats que requereix 72 hores per a la seva posada a punt.

Finalment, dissabte, ja amb l'escenografia muntada i tot el Pavelló decorat per l'ocasió, arrencaran els assaigs de la nova producció. En total una dotzena d'empreses treballaran per a la transformació del pavelló en circ sobre gel i perquè tot estigui llest per a la representació d'estrena el proper dimarts 25 a les 18:30 h.

Més de 13.000 entrades venudes i nova funció extra

En el seu format de circ, Fontajau pot acollir fins a 2.200 espectadors en cadascuna de les seves representacions. L'èxit de vendes (s'han superat les 13.000 entrades) ha motivat afegir un dia per tal de poder obrir una desena representació: serà el diumenge 30 a les 11:30 h. Les entrades, amb preus d'entre 10 i 35 euros, depenent de la categoria de butaca, es poden comprar al web del circ, a la taquilla Tot Entrades de la plaça Europa de Girona (Oberta de dimarts a dissabte, d'11 a 21 h) o els dies de representació a les taquilles de Fontajau. Hi ha descomptes per a universitaris menors de 29 anys, Carnet Jove i grups de mínim 15 persones.



26 artistes internacionals en una producció única

L'espectacle de dues hores de durada està concebut exclusivament per a Girona i produït per Circus Arts Foundation, la fundació cultural sense ànim de lucre que anualment organitza Elefant d'Or, el Festival Internacional del Circ. En el nou càsting es van seleccionar fins a 26 artistes arribats de països amb tradició de circ de qualitat sobre patins de gel com Rússia, Ucraïna, Bielorússia, Estònia, Lituània o Kazakhstan. Completa la companyia un vell conegut dels espectadors d'Elefant d'Or, el cèlebre pallasso xilè Pastelito en la seva segona aparició a Europa.

Cinquena edició de l'esdeveniment nadalenc de referència

Creat el desembre de 2014, el Gran Circ de Nadal de Girona ha ofert quatre produccions sempre al voltant d'un tema central. Cada edició atrau entre 17.000 i 20.000 espectadors que participen d'una activitat no només destinada als més petits de la família sinó de la que en gaudeixen per igual avis, pares i nets.

El vessant social del Circ de Nadal

Com cada edició, i ja en van cinc, el Circ de Nadal dirigeix la mirada a les famílies en risc d'exclusió social: destina 500 entrades sense cost a entitats que tenen contacte amb aquests ciutadans com Càritas o els Serveis socials de l'Ajuntament de Girona. A més, enguany, gràcies al suport de Coca-Cola, aquestes famílies no només seran de Girona ciutat sinó que arribaran en diversos autobusos d'altres ciutats de Catalunya. En aquestes dates on les diferències s'accentuen especialment, l'assistència a l'espectacle contribueix a posar color al seu dur dia a dia.