Entitats i partits independentistes de Girona suspenen els actes festius per Nadal

Les entitats i partits sobiranistes de Girona, organitzades dins la Taula per la Independència, més coneguts com el col·lectiu Girona Vota, en una reunió celebrada el passat 11 de desembre de 2018 van decidir mostrar el seu suport i solidaritat amb tots "els presos i preses polítiques i exiliats i exiliades" que un Nadal més no podran "gaudir d'aquestes festes amb normalitat com tots i totes nosaltres amb les nostres famílies i éssers estimats a casa".

I especialment, se solidaritzen amb els empresonats que fent una vaga de fam volen denunciar internacionalment els estaments judicials espanyols que porten "bloquejant els recursos d'empara des de fa més d'un any perquè volen ser jutjats per un tribunal independent i imparcial, demanda que no estarà garantida si és el TC".

És per això que col·lectivament, han decidit anul·lar tots aquells actes de caràcter estrictament festius durant les festes de Nadal i només mantindran aquells actes reivindicatius o adreçats als infants per tal de mostrar el seu "absolut rebuig" a les decisions totalment polititzades i arbitràries del sistema judicial espanyol i el seu "més sincer suport als presos en vaga fam".

Les entitats que handecidit no celebrar actes són: ADAC, Les Voltes, Avancem, Demòcrates, MES, Reagrupament, ERC, PDeCAT, ANC, Òmnium Gironès, Jovent Republicà, JNC, Ateneu 24 de juny, Girona Avança i Solidaritat.