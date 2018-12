Projecció de "Bicicleta, cullera, poma" dijous a l'Espai Gironès dins la campanya contra l'Alzheimer

Cua a l´estand de l´Espai Gironès per escriure un record.

Els Odeon Multicines de l'Espai Gironès acolliran aquest proper dijous 20 de desembre a les 19:30h la projecció benèfica de la pel·lícula "Bicicleta, cullera, poma" dirigida per Carles Bosch. A la pel·lícula es poden veure els inicis de la malaltia d'en Pasqual Maragall i com viu el seu dia a dia. L'acte comptarà amb la presència de Carles Bosch (nominat a un Òscar per Balseros) i de Cristina Maragall, filla del protagonista i portaveu de la Fundació Pasqual Maragall.

La iniciativa s'emmarca en la campanya solidària de Nadal de l'Espai Gironès "Missatge a l'espai. Per un futur que tothom recordi" que aquest any recapta diners contra l'Alzheimer i s'està duent a terme en col·laboració amb la Fundació Pasqual Maragall. L'entrada és gratuïta i les invitacions es poden recollir al Punt d'Informació de l'Espai Gironès. Hi haurà la possibilitat el dia de la projecció de fer donatius de forma voluntària i tot el que es recapti anirà íntegrament destinat a la Fundació.



Missatges amb el record més preuat

Fins al 5 de gener hi ha instal·lat al Centre Comercial un estand amb una pantalla perquè els visitants puguin escriure un missatge amb el record que no voldrien oblidar mai. Per cada missatge l'Espai Gironès dona 5 euros a la Fundació Pasqual Maragall. L'objectiu és arribar als 2.000 missatges i als 10.000 euros de donació que es destinaran a l'entitat. La campanya solidària està anant a molt bon ritme amb una gran participació i tot fa pensar que s'aconseguirà arribar a l'objectiu proposat.

A més, l'Espai Gironès ha volgut anar més enllà i en el marc de la campanya solidària es durà a terme una iniciativa molt innovadora que consistirà a recollir en un USB tots els missatges que hagin escrit els participants i enviar-los a l'espai interestel·lar per mitjà d'una empresa especialitzada. I d'aquí a de deu anys el Centre enviarà un e-mail a cada participant amb el record que hagin deixat escrit. És la primera acció d'aquestes característiques que es porta a terme en un centre comercial i la intenció és assegurar que aquests records perdurin en el temps en una acció simbòlica que s'emmarca en la lluita contra l'Alzheimer. La iniciativa compta amb dos padrins: el músic Pep Poblet i l'actor, director i autor teatral Martí Peraferrer.

La campanya solidària de Nadal ha comptat fins ara amb una xerrada sobre l'Alzheimer i la investigació d'aquesta malaltia que ha aplegat una cinquantena d'alumnes i professors de l'Institut Salvador Sunyer i Aimeric de Salt. També hi van assistir tres persones de la residència per a gent gran i centre de dia Santa Anna de Bescanó. S'ha programat un segona xerrada per demà dimarts 18 de desembre. A més, durant la campanya s'ha dut a terme la projecció gratuïta de la pel·lícula "El diario de Noa" que també està relacionada amb l'Alzheimer.

El desenvolupament de la campanya es pot seguir a través de les xarxes socials i la web de l'Espai Gironès i s'hi pot participar amb l'etiqueta #vullrecordar explicant el moment que es voldria recordar en un futur. El Centre Comercial sorteja cada setmana entre tots els participants una pel·lícula en DVD relacionada amb l'Alzheimer.

Durant la campanya de Nadal també hi ha el tradicional Tió fins al 23 de desembre (de les 17:30h a les 19:30h) i el 24 de desembre (de les 11:30h a les 13:30h). Es podran portar cartes als carters reials del 27 al 29 de desembre i del 2 al 4 de gener (de les 17:30h a les 20h); i els dies 31 de desembre i 5 de gener (de les 11:30h a les 14h). A més de les activitats a la zona exclusiva per a infants, el Kids Club, de dijous a dissabte i els diumenges en què el Centre Comercial està obert (de les 17:30h a les 20h); els dissabtes també de les 11:30h a les 14:30h; i els dies 24 i 31 de desembre de les 11.30h a les 14:30h.