Salt aprova el Pla Educatiu com a eina de cohesió social

El Ple Municipal de Salt ha aprovat aquest dilluns al vespre amb una amplia majoria el Pla Educatiu de Salt, un pla estratègic de les polítiques educatives locals que s'ha elaborat a partir d'un procés participatiu. Es va iniciar el 2017 amb una diagnosi de la realitat socioeducativa del municipi de Salt i en el qual hi ha participat tota la comunitat educativa.

El Pla Educatiu compta amb cinc eixos, i s'estructura en 11 línies d'actuació, 37 objectius i 111 accions concretes.

El desplegament del Pla Educatiu es farà de forma bianual i tindrà vigència fins el 2025. Els grups municipals d'ERC, IPS- CUP, Canviem Salt, PxC, PSC, els tres regidors no adscrits hi han votat a favor, mentre que Ciutadans s'ha abstingut i el PxC hi ha votat en contra.

Durant el debat, Sergi Fabri (PxC) ha dit que en alguns aspectes "se seguirà fent el mateix" i que per tant " tot seguirà igual de malament". Wilder Palacio (Canviem Salt) ha recordat que el pla s'ha elbaorat gràcies a la pressió del "moviment social". Joan Martín (PSC) ha lloat el text però ha lamentat la manca de planificació, per exemple, per cedir terrenys a Ensenyament per al quart i necessari institut. L'alcalde, Jordi Viñas (ERC), ha recordat que al sector sud hi ha una reserva de terrenys per aquest concepte.

Els tres principis específics del Pla Educatiu es concreten en: Trencar les lògiques de la segregació escolar i social per assolir l'èxit educatiu per a tothom; Educació 360 ( Educació a temps complet); i Salt com a "vila acollidora i educadora".

Els cinc eixos del Pla Educatiu es concreten en trencar les lògiques de segregació escolar i social per assolir l'èxit educatiu per a tothom, entendre l'educació com una activitat a temps complet -Educació 360º- que es fa al llarg de tota la vida i que ha de permetre la transició al món del treball. El Pla considera a Salt una vila acollidora i educadora i planteja la importància del coneixement, la comunicació, el treball en xarxa i l'avaluació del Pla Educatiu per part de tots els estaments implicats.

Les línies d'actuació del Pla Educatiu van dirigides a millorar les condicions d'escolarització de l'alumnat dels centres educatius de Salt, a incidir en els criteris d'elecció de centre per part de les famílies, l'ampliació de les oportunitats educatives i la construcció d'itineraris educatius adaptats a les necessitats i interessos d'infants i adolescents, el foment de l'educació a la petita infància i el suport a les famílies, la reducció de l'analfabetisme i l'ampliació de formació de persones adultes, la millora de l'orientació educativa i l'èxit en la transició escola–treball, promoure l'educació a l'espai públic, la millora del coneixement de les necessitats i l'enfortiment de la comunitat educativa.

L'alcalde, Jordi Viñas, ha manifestat que "aquest document és fruit d'un treball intens amb tota la comunitat educativa de la ciutat", "tots ens hem arremangat per marcar un full de ruta clar i potent que ens permeti avançar com a ciutat educadora a temps complet", ha afegit l'alcalde.

L'equip de govern ha presentat a tots els partits polítics la proposta de pressupost 2019 que incorpora una partida de 80.000€ per poder desplegar el pla educatiu el proper any i que contempla la contractació d'un nou tècnic per a l'àrea, així com diverses partides per a inversions i contractació de serveis professionals.



Conveni dels treballadors polèmic

El ple municipal de Salt també ha aprovat el nou conveni laboral, que datava del 2002 i que s'estava debatent des de l'anterior legislatura. El document final que ha estat aprovat pels treballadors i que avui s'ha presentat al plenari, incorpora moltes adequacions a noves normatives, millores al capítol retributiu dels treballadors i condicions socials, així com un capítol de deures dels empleats i un codi de conducta. L'aprovació s'ha fet malgrat que hi ha tres informes que adverteixen de possibles il·legalitats que podrien bloquejar el vistiplau del Departament de Treball. N'hi ha de la cap de l'àrea de recursos humans, de la secretària i de l'interventora. Ho ha posat de relleu Jaume Torramadé (CiU).

Els possibles incompliments fan referència a les dietes, els permisos i llicències no retrobuïdes, la jubilació anticipada, la reducció de jornada o cobrir el 33% de les places vacants amb la promoció interna. En els documents si demanen canvis de cares «al compliment absolut de la legalitat», o l'avís de l'incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del 2018, el fet que «no és possible emetre judici sobre si els increments de compliment de destí i compliment específic previstos superen els límits establert» per la llei «per la manca d'aprovació de la massa salarial». També que el pacte contravé la normativa en relació a les indemnitzacions per raó de servei, que s'incorporen «increments en els conceptes d'ajudes socials» contravenint la llei o la necessitat d'un pla d'ordenació de recursos humans per validar la jubilació anticipada.

La majoria de formacions han aplaudit que s'hagi arribat a un acord amb els treballadors municipals. Iolanda Pineda (PSC) però, ha lamentat que no hi hagi «un pla B». CiU s'ha abstingut. El portaveu, Jaume Torramadé, ha alertat que si Treball acaba rebutjant el conveni pels possibles incompliments, es poden haver de retornar diners i va proposar que es guardessin i que es donessin retroactivament, si Treball publica el conveni. Lamenta que es passi la pilota a la Generalitat tot indicant que potser és perquè venen eleccions i es vol quedar bé amb els treballadors. El regidor de Serveis generals i econòmics, Toni Vidal (ERC), ha indicat que s'ha dit que no a determinades propostes dels treballadors i que si Treball tomba el pacte, ho aniran resolent. Ciutadans hi ha votat en contra perquè no ho veia «clar».



Nou ROM

El ple també ha aprovat un nou document que recull les aportacions de tots els grups municipals i així com les modificacions i canvis normatius. En el nou document les entitats que siguin part interessada en un tema podran presentar mocions al registre municipal i intervenir al ple per defensar-les.

Ferran Burch, tinent d'alcalde, ha manifestat que la reforma "respon a la voluntat d'incrementar la participació ciutadana" i recalca que hi ha "el compromís de fer un reglament de participació que regularà les diferents formes i òrgans de participació ciutadana".