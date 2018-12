Torna la Pista de Gel a la Fira de Girona

La Pista de Gel de la Fira de Girona, una de les pistes cobertes més grans de Catalunya amb 800 m2, torna un any més com una de les activitats predilectes de les festes de Nadal de la ciutat. L'activitat també comptarà amb un tobogan de 2,5 metres d'alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Enguany també s'instal·laran pantalles gegants que retransmetran en directe les imatges dels patinadors.

La Pista de Gel s'inaugurarà tres dies abans de Nadal, el dissabte 22 de desembre a les 10h del matí, i estarà oberta fins a la diada de Reis, el diumenge 6 de gener. Com cada any i seguint amb la política de Responsabilitat Social Corporativa de la Fira de Girona, vindran a patinar com a convidats més de 380 nens i joves d'entre 6 i 16 anys provinents de centres de necessitats especials de Girona i rodalies.



Targeta regal i descomptes

Per aquesta edició de la Pista, s'ha dissenyat una targeta regal per poder regalar entrades personalitzades per patinar a amics i familiars, que es pot sol·licitar enviant un correu a info@firagirona.com. Així mateix, a través del portal Queda't Girona es poden adquirir entrades anticipades amb l'opció de tenir el tobogan de gel de franc. Amb la compra de cada entrada, es regalen 4 baixades en trineu pel tobogan.

A més, tots aquells membres que posseeixin el carnet de la comunitat universitària de la UdG tenen l'entrada a preu reduït: 5 euros l'hora en horari de matins (de 10h a 14h). El propietari del carnet juntament amb 3 acompanyants, els quals no tenen per què ser membres de la UdG, es podran aprofitar d'aquest avantatge.



Preus i horaris

El preu per patinar és de 8 euros l'hora i inclou el lloguer dels patins, mentre que 4 baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 3 euros. També existeix la possibilitat de comprar un abonament de 10 hores per 60 euros, ideal per a famílies o per celebrar festes d'aniversari. L'ús de guants és imprescindible per accedir a la pista. Aquells que no en tinguin, els podran adquirir al Palau de Fires per 1 euro.

A l'interior del Palau Firal hi haurà dues pistes: una per a principiants i una altra per a patinadors habituals. L'espai per a novells està destinat a totes les persones que no saben patinar perquè puguin practicar i adquirir coneixements. Per als més petits, hi haurà elements de suport com pingüins de fusta perquè puguin patinar amb més facilitat.

La Pista de Gel i el tobogan estaran en funcionament des del 22 de desembre fins al 6 de gener de 2019 de 10h a 21h, excepte el 24 i 31 de desembre (de 10h a 19h), el 25 de desembre (tancat), l'1 i el 6 de gener (de 16h a 21h) i el 5 de gener (de 10h a 15h).