Un activista citat pels Mossos per desordres públics a Girona es nega a entrar a declarar a la comissaria

Un activista citat pels Mossos d'Esquadra de Girona per un suposat delicte de desordres públics ha optat per desobeir i no ha entrat a comissaria, on li havien de prendre declaració aquest dimarts al matí. "Hem decidit no cooperar amb la policia", ha afirmat Jordi Alemany, que també és membre del secretariat nacional de l'ANC. Alemany ha explicat que, entre els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió, hi ha que no sap per què el citen. "Sospitem que pot ser per les mobilitzacions dels últims mesos però no ho sabem", ha dit. A més, també ha denunciat la "deriva espanyolista i repressora dels Mossos d'Esquadra" i l'ús de fitxers policials per identificar els participants en "protestes legítimes".

A les nou del matí, una cinquantena de persones s'han concentrat davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Girona per donar suport a Alemany, que minuts després ha anunciat que ha optat per desobeir. Ara, els Mossos el poden detenir o bé enviar directament l'atestat al jutjat, que decidirà si la investigació tira endavant i el cita a declarar.

"Sóc conscient d'haver participat en protestes legítimes a favor de la llibertat d'expressió, contra la repressió i a favor de la República, i això xoca amb la legalitat de l'estat espanyol", ha dit Alemany. Entre les possibles mobilitzacions que investiguen els Mossos hi ha la de l'1 d'octubre davant la subdelegació del govern o la manifestació del 6 de desembre.

A més, també critica la "deriva espanyolista i repressiva dels Mossos d'Esquadra". "El missatge és que no ens hem d'espantar, hi ha gent que està patint la repressió més cruenta amb la presó, l'exili o el confinament al seu domicili però la nostra via quan parlem de desobediència, República i unilateralitat és la de no cooperar amb la repressió", ha exposat l'activista que, alhora, insta a "no fer cas de les amenaces" i mobilitzar-se massivament divendres amb motiu del consell de ministres.

Alemany, cara coneguda de l'activisme gironí, ha denunciat l'ús de "fitxers policials il·legals" per identificar i investigar els participants en mobilitzacions. "La brigada d'informació dels Mossos apunta als membres de diferents col·lectius, això no és nou i ha tornat a passar un cop més", ha afirmat.

La concentració de suport ha acabat corejant la proclama "si en toquen a una, ens toquen a totes" i aplaudiments.