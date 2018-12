La CUP denuncia el tancament temporal del servei 'Més a prop' a Vila-roja i Pont Major

El servei 'Més a prop' de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC), que s'estableix als barris per facilitar les gestions als ciutadans sense haver de desplaçar-se al centre, no obrirà a Vila-roja i Pont Major aquesta setmana. Una decisió que no ha agradat a la CUP-Crida per Girona. El grup municipal denuncia, a través d'un comunicat, que el servei de l'OIAC és cada vegada "més precari" a causa de la manca de personal. Segons expliquen, es tracta d'una situació que no és nova, que s'ha agreujat ara a final d'any i que el govern "ha estat incapaç de resoldre", ja que les mancances afecten sobretot als "barris habitualment més desatesos pel consistori".

Expliquen que recentment alguns processos selectius han deixat nombroses places que no s'han cobert. "Aquesta manca de personal fa temps que provoca un empitjorament del servei: es provoquen cues, acumulació de gent i llargues esperes amb el corresponent augment de la pressió sobre els treballadors de l'OIAC", exposen. Una situació que la CUP-Crida per Girona ha denunciat en diverses ocasions als plens de l'ajuntament.

Des de la CUP-Crida per Girona demanen que es doti a l'OIAC del personal necessari per desenvolupar un servei eficient que arribi a tots els barris de la ciutat i exigeixen el compromís del govern pel manteniment dels horaris establerts així com de garantir que el servei "Més a prop" arribi cada setmana a tots els barris de la ciutat.