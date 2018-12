Els avantatges de recórrer 100 quilòmetres en 38 minuts

A poc més de mitja hora de Barcelona i a tres hores de Madrid, Girona "se situava definitivament en el mapa", assegurava el regidor del projecte ferroviari a l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas. L'AVE obria una oportunitat única per als usuaris habituals del tren, el sector turístic i comercial.

Usuària del tren - Foto: iStock

El 9 de gener del 2013, recordat per sempre a Girona. Després d'una llarga espera, el tren ràpid arribava a l'última capital catalana sense connexió a la xarxa d'alta velocitat. Ara, gairebé cinc anys després d'aquesta data, el balanç no pot ser més positiu. Segons dades de Renfe, en aquest lustre, 1.020.000 viatgers (200.000 anuals) han utilitzat el servei d'AVE Girona-Barcelona, als quals se sumen els 850.000 que utilitzen els trens Regionals. A més, uns altres 400.000 han escollit aquest mitjà de transport per cobrir el trajecte Figueres-Barcelona.



100 quilòmetres en 38 minuts

Les persones que es desplacen per motius laborals figuren entre les grans beneficiades del tren d'alta velocitat. "Comoditat, temps i preu són els factors que més valoro del servei", enumera Anna Triola, treballadora de banca, que "per feina o formació" viatja "una o dues vegades al mes" de Girona a Barcelona. "Aquesta setmana, per exemple, hi aniré dimarts i tornaré dijous", ens explica, però "tinc diversos companys que treballen a la central del banc i fan aquest viatge en AVE, anada i tornada, cada dia".

Avui, un treballador pot sortir al matí de casa seva a Girona, exercir el seu treball a Barcelona i tornar a la localitat aquest mateix dia havent invertit únicament 38 minuts en cobrir els 100 quilòmetres que separen les dues ciutats. 78 minuts de viatge en total. Una cosa impensable fa poc més de cinc anys, quan les opcions principals eren el tren Regional 1 hora i 40 minuts per trajecte- o el desplaçament per carretera 1 hora i 20 minuts.

Com ressalta l'Anna, el tren és sinònim de rapidesa i puntualitat, però també de comoditat. El confort que brinden els trens AVE permet als seus usuaris aprofitar el viatge per preparar una reunió de negocis, treballar en el seu ordinador o, si ho prefereixen, llegir tranquil·lament o descansar abans o després de la jornada laboral.



Viatges laborals i turístics

Però més enllà dels viatges per motius de treball, l'arribada de l'AVE també ha suposat un impuls molt important per al turisme. De fet, les consultes a les oficines turístiques s'han triplicat en els últims cinc anys i Girona s'ha posicionat com una destinació de cap de setmana amb ocupacions en els hotels de més del 90%. A més, el tren ràpid ha fet possible que molts turistes que s'allotgen a Barcelona, vegin Girona com a destinació perfecta per a una excursió d'anada i tornada en el dia. Segons constaten de la regidoria de Turisme, Girona s'ha convertit també en un atractiu escenari per a congressos, jornades i convencions, amb un increment del 40% en la xifra d'assistents als esdeveniments celebrats a l'Auditori-Palau de Congressos.

Estació de tren de Girona - Foto: iStock

Fins i tot des del punt de vista demogràfic, l'alta velocitat també ha portat canvis. Segons constata el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona i Província, en aquests anys s'ha registrat un lleuger augment de compravendes i lloguer de pisos i cases a Girona i la seva àrea d'influència. Darrere d'aquestes operacions es troben ciutadans de Barcelona que han optat per seguir treballant a la ciutat comtal però fixen la seva residència a menys de 40 minuts de distància, on el preu del metre quadrat pot arribar a ser fins a 1.000 euros més barat.

"L'AVE ha portat beneficis perquè ens ha acostat no només a Barcelona, sinó també a Madrid i a altres ciutats, la qual cosa fa molt més fàcil desplaçar-se, ja sigui per feina o per plaer", conclou l'Anna.