El pavelló de Fontajau es comença a transformar en un circ sobre Gel a Girona

Un equip de sis tècnics han desmuntat avui, peça a peça, el parquet de la pista de bàsquet de Fontajau per posteriorment començar a convertir el pavelló en un circ sobre gel. A la tarda han arribat dos tràilers a Girona amb material de llum i so del circ.



Demà serà el torn del muntatge de la pista de gel gegant de més de 400 metres quadrats que requereix 72 hores per a la seva posada a punt. Finalment, dissabte, ja amb l'escenografia muntada i tot el Pavelló decorat per l'ocasió, arrencaran els assaigs de la nova producció. En total una dotzena d'empreses treballaran per a la transformació del pavelló en circ sobre gel i perquè tot estigui llest per a la representació d'estrena el proper dimarts 25 (18:30 hores).



L'espectacle de dues hores de durada està concebut exclusivament per a Girona i produït per Circus Arts Foundation, la fundació cultural sense ànim de lucre que anualment organitza Elefant d'Or, el Festival Internacional del Circ. En el nou càsting es van seleccionar fins a 26 artistes arribats de països amb tradició de circ de qualitat sobre patins de gel com Rússia, Ucraïna, Bielorússia, Estònia, Lituània o Kazakhstan. Completa la companyia un vell conegut dels espectadors d'Elefant d'Or, el cèlebre pallasso xilè Pastelito en la seva segona aparició a Europa.



Les entrades, amb preus d'entre 10 i 35 euros , depenent de la categoria de butaca, es poden comprar al web del circ de Nadal, a la Taquilla Tot Entrades de la Plaça Europa de Girona (Oberta de dimarts a dissabte, d'11 a 21 h) o els dies de representació a les taquilles de Fontajau. Hi ha descomptes per a universitaris menors de 29 anys, Carnet Jove i grups de mínim 15 persones.Creat el desembre de 2014, el Gran Circ de Nadal de Girona ha ofert quatre produccions sempre al voltant d'un tema central.que participen d'una activitat no només destinada als més petits de la família sinó de la que en gaudeixen per igual avis, pares i nets.