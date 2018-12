El PSC de Girona lamenta la manca de planificació en el nou institut de Sarrià

El PSC lamenta la polèmica que s'ha creat entorn de la posada en marxa de l'institut de Sarrià de Ter el pròxim curs lectiu i les afectacions que tindrà al Narcís Xifra, ubicat al barri de Pont Major. El grup municipal socialista manifesta, a través d'un comunicat, la seva sorpresa davant la manca de planificació i de les diferents versions que l'ajuntament ha fet arribar a les famílies afectades.

El regidor socialista, Joaquim Rodríguez, explica que "no s'ha fet cap planificació amb el Consell Municipal d'Educació de Girona i que la comunitat educativa no ha estat degudament informada". També denuncia que "la política educativa del Departament d'Educació amb el nou Institut de Sarrià de Ter, que afecta moltes famílies de la ciutat de Girona i del seu entorn, encara es fa des dels despatxos".

"Des de l'Institut Narcís Xifra s'ha manifestat la manca de comunicació i que no s'ha tingut en compte el projecte educatiu del centre. A més hi ha moltes incerteses amb l'equip docent. La supressió de línies d'ESO pot afectar la planificació del centre i la segregació escolar" explica el regidor, Joaquim Rodríguez.

Per altra banda, segons explica la regidora socialista Sílvia Paneque, "les famílies afectades dels barris de Pont Major, Montjuïc, Sant Daniel viuen aquesta situació amb gran incertesa". "L'alcaldessa ha arribat tard, ha anat a remolc dels anuncis del Departament d'Educació tot i ser diputada i no ha tingut una posició determinada o clara, que no ha fet res més que crear alarma entre les famílies de la zona" conclou el regidor socialista, Joaquim Rodríguez.