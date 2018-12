Salt aprova el conveni dels treballadors tot i l'alerta d'il·legalitats en 3 informes

L'Ajuntament de Salt va aprovar ahir el conveni col·lectiu dels treballadors municipals malgrat que hi ha tres informes que adverteixen de possibles il·legalitats que podrien bloquejar el vistiplau del Departament de Treball. N'hi ha de la cap de l'àrea de recursos humans, de la secretària i de la interventora. Ho va posar de relleu Jaume Torramadé (CiU).

Els possibles incompliments fan referència a les dietes, els permisos i llicències no retrobuïdes, la jubilació anticipada, la reducció de jornada o cobrir el 33% de les places vacants amb la promoció interna. En els documents si demanen canvis de cares «al compliment absolut de la legalitat», o l'avís de l'incompliment de la regla de la despesa en la liquidació del 2018, el fet que «no és possible emetre judici sobre si els increments de compliment de destí i compliment específic previstos superen els límits establerts» per la llei «per la manca d'aprovació de la massa salarial». També que el pacte contravé la normativa amb relació a les indemnitzacions per raó de servei, que s'incorporen «increments en els conceptes d'ajudes socials» contravenint la llei o la necessitat d'un pla d'ordenació de recursos humans per validar la jubilació anticipada.

La majoria de formacions van aplaudir que s'hagués arribat a un acord amb els treballadors municipals. Iolanda Pineda (PSC), però, va lamentar que no hi hagués «un pla B». CiU es va abstenir. El portaveu, Jaume Torramadé, va alertar que si Treball acaba rebutjant el conveni pels possibles incompliments, es poden haver de retornar diners i va proposar que es guardessin i que es donessin retroactivament, si Treball publica el conveni. Va lamentar que es passi la pilota a la Generalitat tot indicant que potser era perquè venien eleccions i es volia quedar bé amb els treballadors. El regidor de Serveis generals i econòmics va indicar que s'ha dit que no a determinades propostes i que si Treball tomba el pacte, ho aniran resolent. Ciutadans hi va votar en contra perquè no ho veia «clar».