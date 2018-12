Tensió entre Ensenyament i la comunitat educativa per eliminar l'ESO al Narcís Xifra

Eliminar o no l'ESO a l'Institut Narcís Xifra per possible segregació davant l'obertura del nou institut de Sarrià el pròxim curs. Aquest va ser el tens debat que va centrar ahir la reunió entre el Departament d'Ensenyament i la comunitat educativa. Una trobada que va tenir lloc al Centre Cultural la Mercè i que va durar més d'una hora.

El claustre de professors, les AMPAs i l'Ajuntament de Girona van demanar l'eliminació de les dues línies d'ESO que quedaran al Xifra amb l'obertura de l'institut de Sarrià i que es reparteixi l'alumnat en diferents centres de la ciutat com l'INS Ermessenda. Proposta que el director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va dir que «estudiarà», tot i mostrar el seu desacord.

Fonalleras va negar, com diu la comunitat educativa, que es pugui crear una situació de segregació al Xifra perquè l'objectiu d'Ensenyament és que aquest centre compti amb 10 escoles adscrites. Una d'aquestes serà l'escola Balandrau.

El director del Xifra, Josep Cortada, va defensar l'«autoliquidació» de l'ESO al seu centre explicant que amb la marxa d'estudiants a Sarrià, les dues línies (60 alumnes) que tindran no s'ompliran amb els tres centres adscrits (l'Escola Montjuïc, Carme Auguet i FEDAC Pont Major). Fet que provocarà que les places vacants s'omplin amb l'alumnat nouvingut i els que no han pogut accedir a la primera opció de centre. El que crearà «un problema de segregació». Segons un sondeig que han realitzat entre les direccions i les AMPAs de les tres escoles adscrites, tindrien un màxim de 38 alumnes per omplir les dues línies.

Una situació que Fonalleras va assegurar «que no passarà». «El fantasma de la segregació no té perquè ser-hi», va insistir. Segons els seus càlculs, sí que quedaran completes les 2 línies. «L'aritmètica diu que vindran 25 alumnes de Montjuïc, 11 del Carme Auguet i 16 del FEDAC Pont Major, fins a sumar un total de 52 alumnes», va apuntar. A més, va anunciar que pel curs 2020-2021, el Xifra comptarà amb una nova adscripció: l'escola Balandrau que portarà 25 alumnes. «La voluntat d'Ensenyament és que el Xifra arribi a les 10 adscripcions amb centres de Taialà i Domeny, entre altres», va explicar.

Davant la diferència de xifres, la comunitat educativa va demanar que s'aclareixi si són 38 o 52 alumnes els que tindrà el Xifra i que es tingui en compte els alumnes que van a la privada. En aquest sentit, la presidenta de l'AMPA Montjuïc, Laia Martin, va negar que 25 alumnes passin al Xifra, sinó que seran «15 o menys perquè la segregació pot fer disminuir la xifra».

En paral·lel, l'alcaldessa de Girona Marta Madrenas va defensar la voluntat del consistori «d'eliminar les dues linies d'ESO del Xifra i que les famílies puguin decidir a quin centre de la ciutat volen anar». Per exemple, va proposar l'INS Ermessenda que compta amb 5 línies i està pensada per tenir-ne 6.

Per altra banda, membres d'ERC-MES i la CUP van criticar que Ensenyament no hagi tingut en compte l'opinió de la comissió del Consell Escolar Municipal dedicada a la lluita contra la segregació. «Han menyspreat la feina que portem fent fa dos anys», va afirmar Pere Albertí, regidor del grup municipal ERC-MES.

La portaveu de la CUP, Laia Pélach, també va criticar que s'obrin les adscripcions a diferents centres. «Això va en contra de les polítiques que marca el sindicat de greuges per evitar la segregació», va afirmar.