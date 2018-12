Un activista citat pels Mossos per desordres es nega a entrar a declarar

Un activista citat pels Mossos d'Esquadra de Girona per un suposat delicte de desordres públics ha optat per desobeir i no va entrar a comissaria, on li havien de prendre declaració ahir al matí. «Hem decidit no cooperar amb la policia», va afirmar Jordi Alemany, que també és membre del secretariat nacional de l'ANC. Alemany va explicar que, entre els motius que l'havien portat a prendre aquesta decisió, hi havia el fet que no sabia perquè el citaven. «Sospitem que pot ser per les mobilitzacions dels últims mesos però no ho sabem», va dir.

A més, també va denunciar la «deriva espanyolista i repressora dels Mossos d'Esquadra» i l'ús de fitxers policials per identificar els participants en «protestes legítimes».

A les nou del matí, una cinquantena de persones es van concentrat davant la comissaria dels Mossos per donar suport a Alemany. Ara, els Mossos el poden detenir o bé enviar directament l'atestat al jutjat, que decidirà si la investigació tira endavant i el cita a declarar.

«Sóc conscient d'haver participat en protestes legítimes a favor de la llibertat d'expressió, contra la repressió i a favor de la República, i això xoca amb la legalitat de l'estat espanyol», va dir Alemany. Entre les possibles mobilitzacions que investiguen els Mossos hi ha la de l'1 d'octubre davant la subdelegació del govern o la manifestació del 6 de desembre.