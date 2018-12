Descobreix qui són els cinc candidats a liderar la llista de Guanyem a Girona

Guanyem ha donat a conèixer avui els cinc candidats que encapçalen la llista electoral de la plataforma per a les pròximes eleccions municipals. Aquest són: Dolors Serra, Cristina Andreu, Lluc Salellas, Xavier Montoya i Pere Albertí. Una llista que va ser aprovada ahir per assemblea amb dos terços dels vots emesos.

L'ordre i per tant el nom del candidat que encapçalarà la llista es donarà a conèixer aquest dissabte al migdia en un acte festiu al Jardi de la Infància de Girona. Allà hi assistiran els cinc candidats.

La llista està composta per dues dones. Una d'elles és la Dolors Serra, qui compta amb una llarga trajectòria a l'activisme social. Actualment està implicada a la plataforma Girona Acull i a la Xarxa dels Drets Socials. També hi ha l'educadora social Cristina Andreu, qui compta amb experiència laboral a l'Ajuntament de Girona i a la Generalitat.

Per altra banda, la llista compta amb dos regidors de l'Ajuntament de Girona. En Lluc Salellas és periodista i politòleg i, actualment, regidor per la CUP, mentre que Pere Albertí és regidor de MES al consistori i, a més a més, va ser director de l'Institut de Montilivi. I per últim, hi ha l'emprenador i membre de Comú de Girona Xavier Montoya, qui té una consultoria i ha format part de la junta d'Òmnium del Gironès.