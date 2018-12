Famílies afectades pels talls de llum reclamen solucions al síndic de greuges

Tres famílies de Girona Est van reunir-se ahir amb el delegat del síndic de greuges per demanar una solució davant dels habituals talls de llum que pateixen. Els afectats van estar acompanyats per membres de la plataforma Guanyem, els quals en els darrers dies han passejat per diferents barris, com Font de la Pólvora, per recollir informació sobre la problemàtica.

Segons van explicar a la trobada, el síndic de greuges té sobre la taula els talls de llum «premeditats» que efectua Endesa per detectar fraus, tot i que va assegurar a les famílies que aquesta és una qüestió «difícil de resoldre per la força que té la companyia». Així ho va explicar a aquest diari la regidora de la CUP i membre de la formació Guanyem Girona, Laia Pèlach.

L'objectiu de la trobada era explicar les conseqüències directes que ocasionen els talls de llum a les famílies. «També hem presentat diferents rebuts de llum de veïns de Font de la Pólvora per demostrar que molta gent paga aquest subministrament», explica Pèlach.

Per altra banda, la regidora va denunciar que no es notifiqui prèviament als veïns dels talls de llum. «Fa quatre dies, va haver-hi un tall de subministrament al centre de la ciutat; fet que es va notificar a tots els veïns i es va realitzar en hores que afecten menys. Això no passa en zones com Font de la Pólvora», va assegurar Pèlach.