Girona sancionarà els conductors que s'aturin i esperin dins el cotxe engegat

L'ajuntament de Girona modificarà les ordenances de civisme de cara els pròxims mesos i en l'esborrany, com ha avançat el regidor tinent d'alcalde Eduard Berloso, s'inclouen accions per vetllar pel medi ambient.

Actualment hi ha algunes accions que ja estan contemplades però no contemplen una sanció econòmica i ara amb la modificació això serà una realitat i a més s'introdueixen noves accions del ciutadà que es consideren incivisme.

Per exemple, el consistori vol sancionar aquells conductors que aparquin el cotxe i s'esperin a dins amb el motor engegat per exemple, perquè tenen fred a l'hivern o calor a l'estiu i posen la calefacció o l'aire condicionat, assegura.

També, volen vetllar per una recollida selectiva correcta, que els excrements dels animals no siguin al carrer, entre altres. També es sancionarà aquelles persones que escupin al carrer.

Per evitar veure burilles a la via pública, des d'aquesta setmana, el consistori ha començat a repartir 25.000 cendrers de butxaca a entitats, centres cívics i equipaments municipals.

Eduard Berloso, que també és regidor de Sostenibilitat, ha explicat que per ara no es poden explicar quina gradació de sancions hi haurà per aquestes accions d'incivisme. Ja que tot just ara s'ha fet arribar el text inicial a les entitats i partits de l'ajuntament. I que aquests han fet unes al·legacions que ara s'estudien. Per tant, encara hi ha uns mesos de tramitació fins que les ordenances revisades vagin a plenari.

El tinent d'alcalde destaca que en cap moment l'ajuntament té afany recaptatori sinó que volen que la gent sigui conscient de què fa.

La Policia Municipal durant aquest any i fins a 7 de desembre ha aixecat 1.200 actes per incompliment de les ordenances de civilitat. Aquí hi entren des de diversos incompliments en la tinença d'animals; sorolls, entre altres.