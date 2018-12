La policia posa 1.211 denúncies per consum de droga al carrer a Girona

La Policia Municipal de Girona ha denunciat 1.211 persones per tinença i consum de drogues a la via pública entre el gener i el 7 de desembre. Es tracta d'un 6,8% més de sancions que tot l'any passat, quan se'n van imposar 1.134.

El cap del cos, l'inspector Joan Jou, destaca que entre les prioritats de la Policia Municipal hi ha la lluita contra l'incivisme. I de fet, de denúncies de la Llei Orgànica 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana, el cos n'ha imposades fins a 1.678. La majoria de les actes (1.211) són per tinença i consum de drogues. Les substàncies estupefaents més consumides són la marihuana i l'haixix. A qui més enxampen els municipals de Girona són joves.

La Unitat Canina és molt efectiva en aquests casos, explica el cap de la Policia de Girona, ja que a l'hora de discriminar qui porta droga al cim és molt més eficaç ja que l'animal marca qui en porta.

Per altra banda, enguany, com ha dit l'inspector, s'ha creat un grup específic per lluitar contra l'incivisme i, sobretot, per aquests casos de possessió i consum de drogues. Està format per quatre agents i la seva tasca és imposar les denúncies per incivilitat.

Durant aquest 2018, la Policia Municipal de Girona ha rebut 53.000 requeriments entre gener i 7 de desembre. I d'aquests, 29.000 han derivat amb intervenció policial. La majoria de l'activitat d'aquest cos és per problemes de trànsit i policia administrativa.

En el tema de la circulació, el cap de la Policia ha explicat que entre les prioritats hi ha atacar el problema de l'accidentalitat i que per això, l'any passat es va crear un vehicle de paisà que persegueix l'ús del mòbil al volant.

1.000 denúncies per ús del mobil

La distracció és la primera causa d'accident a Girona. Amb aquest vehicle, s'han denunciat 1.000 conductors. Pel que fa a l'excés de velocitat, la policia en 27.000 controls ha posat 890 denúncies, les quals s'han interposat amb l'ús del radar mòbil.

I una de les altres causes d'accident és que el conductor va sota l'efecte de les begudes alcohòliques. I dels 5.500 controls fets pels agents locals, 270 han acabat denunciats per donar positiu.

A la ciutat han pujat el nombre d'accidents, fins a 7 de desembre, n'hi ha hagut 1.480 i l'any passat, en tot el 2017, fins a 1.440. Joan Jou diu que «hi estan a sobre però és complicat» però reconeix que les dades en comparació a altres ciutats són positives. Amb tot, però, la dada dels sinistres viaris mortals és negativa, ja que s'ha passat d'un l'any passat, a quatre d'enguany. I és que en la mort d'una dona en caure del bus, finalment, la investigació ha conclòs que va ser un atropellament accidental. I per tant, hi ha hagut quatre morts, el més recent, diumenge. En temes de trànsit, també preocupa molt a la Policia i l'Ajuntament que hi hagi incivisme i per això es persegueixen conductes com ara: l'estacionament de vehicles sobre la vorera (700 denúncies), en passos de vianants (250 denúncies) o aparcar en places de mobilitat reduïda (750 denúncies).

890 denúncies a ciclistes

Un tema que va generar polèmica els primers mesos d'aplicació, són les sancions a ciclistes que circulen per la vorera quan ho tenen prohibit. El cap de la Policia Local assegura que el nombre de multes s'ha anat estancant i que s'han imposat, fins a 7 de desembre, fins a 890 denúncies.

En l'àmbit de la policia administrativa, la policia de Girona té molt clar, diu el seu cap, que «la gent s'ha de sentir bé al domicili i els 50 metres al voltant seu». I això es tradueix en el fet que la gent no vol, diu el policia, excrements de gossos al voltant de casa, tampoc vol trobar-se gent consumint droga o fent botellón, molèsties per soroll, etc. Per aquest motiu, la Policia Local ha aixecat un 11% més d'actes aquest any per l'ordenança de civisme, assolint les 1.800. Aquí hi entren les de consum i tinença de drogues però també per tinença d'animals (380 actes); sorolls (200), terrasses (50) entre d'altres. Joan Jou diu que de cara a l'any vinent seguiran així i apostant per la policia de «proximitat».

En temes de seguretat, la Policia Municipal ha rebut 4.700 trucades al llarg d'aquests mesos. I recorda que una de les mesures que funcionen és el dispositiu que conta els furts al comerç. S'ha aplicat a la zona de l'Eixample, el Barri Vell i l'Eix Comercial de Sant Narcís. I des de principis d'any han rebut 350 denúncies i s'han detingut i investigat més de 200 persones.