El PSC de Girona critica l'«oportunisme» de Madrenas amb les prejubilacions a la Policia Municipal

La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, ha afirmat que «està greument preocupada», perquè en un moment que tothom està denunciant «l'augment de la inseguretat» a la ciutat, l'alcaldessa Marta Madrenas «s'expulsa les responsabilitats per fer política barata». Paneque es refereix al fet que aquest dimarts es va saber l'avançament d'edat de jubilació pot deixar la plantilla de la Policia Municipal amb uns 24 agents menys. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va acusar el Govern espanyol d'haver aprovat el decret «d'esquena als ajuntaments».

«La inseguretat no pot avançar més a Girona. Hi ha veïns, entitats i associacions de veïns que ho estan denunciant i ho hem d'escoltar per donar-hi solucions», ha dit Paneque. La portaveu dels socialistes ha explicat que tothom coneixia i era conscient que l'actual situació arribaria i, en conseqüència, s'hauria hagut de treballar per tenir a punt la seguretat a Girona.

«Si del problema real que hi ha a Girona, hi ha qui fa una resposta per sortir-se'n sola, mentre el problema continua, és evident que hi tornem a perdre gairebé tothom. Això de donar culpa a l'Estat de tot, que en pot tenir moltes, és una ruïna quan s'utilitza per amagar les mancances pròpies», denuncia Paneque.



Una borsa «preparada»

«La convocatòria del 2017 tenia en compte que tots els que haguessin aprovat podrien cobrir prejubilacions. La borsa estava preparada per donar resposta a aquesta demanda antiga de prejubilacions de les policies locals. Alhora, vàrem treballar molt per incorporar diferents agents per via de comissions de servei d' altres cossos policials o policies locals», ha dit Paneque. Aquest són, al parer dels socialistes «un conjunt de mesures que poden prendre durant el dia a dia per mantenir el bon nivell de la seguretat a Girona».

«Una alcaldessa hauria d'haver gestionat bé aquesta situació. Tenia eines per fer-ho. Però una vegada i una altra ens trobem en la situació lamentable que és millor exaltar ànim i generar pors enlloc de trobar solucions», ha dit.

Els socialistes recorden que el Decret del govern Pedro Sánchez ha donat resposta "a una demanda molt antiga de les policies locals i del tot coneguda pells governs municipals". I afegeix que "el govern de CiU no havia pres cap decisió per ampliar la plantilla de la Policia Municipal de Girona". El PSC de Girona recorda que, quan va ser al govern, va arribar a un acord de millora de les condicions i d'ampliació de la plantilla amb els sindicats, que va ser aprovat al Plenari del dia 10 d'abril del 2017.

En aquest sentit, els socialistes, al març d'aquell mateix any,afirmen que van començar a preveure com afrontar aquestes possibles prejubilacions que CiU coneixia perfectament. Sílvia Paneque, com a regidora delegada de seguretat, va aprovar "10 places de nova creació, dos places més de millora del cos administratiu de la Policia Municipal, una borsa per a cobrir buits i la millora de les condicions per a les hores extraordinàries", indiquen.