El dejuni solidari dels treballadors de la UdG finalitza

Fins a una trentena de persones han participat en els set dies de dejuni solidari de la Universitat de Girona. El dijous 13 va arrencar aquesta protesta de la mà de quinze professors, investigadors i treballadors de la universitat. Aquest dijous 20, set dies més tard, s'ha finalitzat el dejuni doblant el nombre de participants inicials. El requisit per unir-se en aquesta protesta era comprometre's a un mínim de dos dies en dejuni. Els impulsors s'han mostrat satisfets de la resposta i del ressò de la comunitat educativa. A més, un dels participants, Carles Serra, ha destacat que aquesta setmana li ha recordat a "alguns moments com l'1 d'octubre o la via catalana" en què s'han trobat amb "persones molt diferents, però amb una voluntat comuna".