Denuncien la inacció de Girona i Salt en la defensa del dret de vot dels immigrants

La plataforma pel Dret a Vot va denunciar ahir la inacció per part dels ajuntaments de Girona i de Salt en el seu compromís per defensar el dret de vot dels immigrats. En roda de premsa, l'entitat va explicar que els dos consistoris van aprovar respectivament fa uns mesos una moció en la qual es comprometien a treballar per garantir el dret de vot de tots els ciutadans, però que a hores d'ara «no han executat cap mesura i no s'ha planificat res».

La plataforma s'ha reunit en les darreres setmanes amb els grups municipals de Girona i Salt per tractar la qüestió. «Vam demanar quines accions concretes s'havien portat a terme i ens vam trobar amb un silenci absolut», va explicar ahir una de les portaveus de la plataforma, Agustina Baladoni. Una trobada on no hi va assitir cap representat del PP i Cs de les dues ciutats, ni del PxC de Salt.

La principal demanda de la plataforma és que des dels ajuntaments s'informi sobre quins tràmits han de dur a terme els estrangers que poden votar a unes eleccions municipals gràcies als tractats internacionals de reciprocitat que existeixen entre Espanya i certs països. «Normalment aquestes persones no saben que tenen aquest dret i desconeixen que per poder votar han d'inscriure's al cens electoral», explica Baldani, justificant la importància que els «ajuntaments engegin aquesta campanya informativa». En total, uns 6.000 gironins es troben en aquesta situació i tenen fins el 15 de gener per inscriure's en el padró (en el cas dels de la Unió Europea, fins el 31 de gener). «La informació ja va tard», van denunciar.

Per altra banda, 14.000 estrangers que viuen a Girona no podran votar a les pròximes eleccions municipals perquè no poden acollir-se a tractats internacionals de reciprocitat. En el cas de Salt, es calcula que un de cada tres persones no podrà votar.

La plataforma també va demanar als ajuntaments una «declaració institucional en què es reconegui aquest frau democràtic». Així ho va explicar l'altre portaveu de la plataforma, Moustafà Sahimi. La plataforma està formada per Girona Acull, l'Espai Antiracista de Girona-Salt i la Coordinadora d'ONG Solidàries de comarques gironines.