La Diputació multiplica gairebé per cinc la inversió per reparar els desperfectes a carreteres

Les fortes pluges d'aquest any han obligat la Diputació de Girona a gairebé multiplicar per cinc els diners destinats a reparar els desperfectes causats a les carreteres que són titularitat de l'ens, així com en actuacions en sistemes de drenatge. D'aquesta manera, durant el 2018 la corporació ha destinat 624.383,7 euros a aquesta finalitat, mentre que el 2017 la inversió per aquest motiu havia estat de 130.849,7 euros. Així doncs, la partida destinada a resoldre els danys per les pluges ha estat enguany un 377% superior a la de 2017.



En total, durant aquest 2018 s'han fet 90 intervencions a la xarxa viària local de la Diputació com a conseqüència de les pluges. N'hi ha de dos tipus: per una banda, s'han fet 77 actuacions de manteniment de sistemes de drenatge, a les quals s'han destinat 174.383,7 euros procedents de crèdits ordinaris. D'altra banda, també s'han fet 13 actuacions d'emergència arran dels aiguats de la tardor, per a les quals ha estat necessari un crèdit extraordinari de 450.000 euros.



Les intervencions d'emergència que s'han fet durant aquest 2018 són:





Alt Empordà

Reparació de flonjalls, a la GIV-6217, a Sant Pere Pescador.

Estabilització de talussos, a la GIP-5101 (Cistella).

Baix Empordà

Estabilització de talussos a la GIV-6424, a Sant Llorenç de les Arenes (Foixà).

Gironès

Mur d'escullera i restitució de drenatges a la GIV-6708, a Juià.

Restitució de paviment al ramal de la GIV-6703, a la Creueta (Quart i Girona).

Pla de l'Estany

Mur d'escullera a la GIP-5244, a Sant Miquel de Campmajor.

Restitució de vorals a la GIV-5132, a Fontcoberta.

Ripollès

Mur d'escullera a la GIV-4016, a Toses.

Mur d'escullera a la GIV-5265, a Tregurà (Vilallonga de Ter).

Estabilització de talús a la GIV-5211, a Ogassa.

Selva

Estabilització de talussos a la GI-7445, a Riuclar (Massanes).

Murs d'escullera i restitució de drenatges a la GI-551, de Santa Coloma de Farners a Sant Hilari Sacalm, i la GIP-5511, a Castanyet (Santa Coloma).

A diverses carreteres

Neteja d'obres de drenatge amb aigua a pressió.