Educació obre el procés per escollir el director del nou institut de Sarrià

El Departament d'Educació ha obert el procés per tal d'escollir el director del nou institut de Sarrià de Ter. Els interessats han de fer la sol·licitud abans del 31 de gener, presentant un projecte de direcció i han de complir una sèrie de requisits. Entre aquests hi ha el de tenir una antiguitat d'almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent i ha haver impartit docència directa com a funcionari de carrera, durant un període de la mateixa durada, en algun dels ensenyaments que ofereix el centre. També ha d'estar prestant serveis en un centre públic del Departament, amb una antiguitat d'almenys un curs complet, en algun dels ensenyaments que imparteix el centre al qual s'opta. Finalment, es demana que acreditin la competència lingüística en català d'acord amb la regulació vigent per a l'acreditació de competència lingüística dels funcionaris docents en el moment d'obtenir-la.

El PSC veu manca d'informació

Mentrestant, el PSC lamenta la polèmica entorn a l'institut de Sarrià i les afectacions que tindrà el Narcís Xifra de Girona. El regidor socialista, Joaquim Rodríguez, ha explicat que «no s'ha fet cap planificació amb el Consell Municipal d'Educació de Girona i que la comunitat educativa no ha estat degudament informada». També denuncia que la política educativa del Departament es faci «des dels despatxos».