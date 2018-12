El nou espai a l'antiga UNED per als sensesostre de Girona obre demà i atendrà més de 30 persones

El nou espai de Girona on els sensesostre podran passar-hi les nits d'hivern entrarà en funcionament demà divendres. Aquest any s'han traslladat a l'edifici on abans hi havia la UNED, al Barri Vell i hi haurà més de trenta llits disponibles, que es distribuiran en tres espais diferents.

D'una banda, hi haurà una habitació d'homes amb 24 places i després una segona habitació només per a dones amb sis llits. Aquestes places s'adjudicaran a les persones que viuen al carrer i d'aquesta manera "cada dia tindran el mateix llit", ha detallat la regidora de Drets Socials de Girona, Eva Palau. Per últim, en la tercera habitació hi haurà matalassos pels "imprevistos", persones que no tenen un llit assignat però que demanen un sostre on passar les nits més fredes.

L'espai per als sensesostre de Girona passarà de les 12 places previstes inicialment l'any passat a més de trenta aquest hivern. Aquest divendres 21 de desembre s'obriran les portes del nou local que l'Ajuntament de Girona ha cedit per tal que les persones que no tenen on dormir les nits d'hivern trobin un llit calent.

L'any passat, aquest servei es va instal·lar provisionalment a les Sarraïnes, però de cara a aquest hivern el govern local ha optat per traslladar-lo a l'edifici on hi havia la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), al mateix Barri Vell.

En aquest nou espai es repartiran la trentena de places en tres sales diferents. D'una banda hi haurà una habitació de grans dimensions amb 24 llits disponibles. En segon lloc hi haurà una habitació reservada per a les dones amb sis places més. La regidora de Drets Socials de Girona, Eva Palau, ha detallat que "hi ha menys dones que dormen al carrer" i per això la seva habitació serà més petita, però si fes falta ha avançat que es poden instal·lar més lliteres.

A més, aquest any, els 30 llits s'adjudicaran a unes persones determinades i els usuaris "cada nit tindran el mateix llit", ha explicat Palau. Segons la regidora, això comporta que l'espai es "personificarà" encara més. La tria d'aquestes persones es farà a partir del seguiment que fan els assistents socials d'aquells qui dormen al carrer.

De tota manera, per mantenir aquests llits, els usuaris hauran de complir unes condicions. En primer lloc no podran generar cap conflicte dins del servei. En cas en què una persona ocasioni alguna molèstia, es decidirà si es revoca el dret a mantenir la plaça o no. D'altra banda, si una persona està més de tres nits sense anar-hi de forma injustificada, també li trauran la llitera i l'hi donaran a una altra persona.

D'altra banda, hi haurà un tercer espai amb llits i matalassos que servirà per atendre "imprevistos". L'objectiu és ajudar a persones que no tenen un llit assignat però que han decidit demanar ajuda i dormir en un lloc confortable durant les nits d'hivern.



La gestió i l'adequació, a mans dels voluntaris

La instal·lació del nou espai a la UNED ha estat gràcies a la feina de persones que abans eren sensesostre però que ara han decidit entrar en el cicle d'atenció social i també ajudar a d'altres persones a fer aquest pas. De fet, la regidora de Drets Socials ha detallat que "cada dia es troben per treballar", per això es mostra molt satisfeta del resultat del nou espai. Palau ha assegurat que el nou immoble "és molt més digne que l'any passat" per tal com l'han deixat els voluntaris, però també perquè hi ha més espai.

A banda de l'adequació, aquest col·lectiu també serà l'encarregat de gestionar l'espai. Tot i comptar amb la supervisió del centre d'acollida la Sopa, Eva Palau ha afirmat que són els voluntaris que s'ocupen del "dia a dia" d'aquest servei. "Estaran aquí, parlaran amb ells i els faran entendre que poden entrar en el circuit", ha conclòs la regidora.



A la recerca d'un espai definitiu

El nou espai pels sensesostre estarà obert fins la primavera, una vegada les temperatures tornin a pujar i no sigui tan dur passar la nit al carrer. De tota manera, la regidora ha garantit que seguiran treballant "per trobar un espai durant tot l'any" i intentaran "negociar" si poden allargar l'obertura de l'espai de l'antiga UNED mentre no es reforma.

De fet, aquest edifici ha d'acollir un espai per les entitats, un projecte que el govern local preveu tenir enllestit de cara a la primavera. Just quan es tanqui aquest servei, haurien de començar els primers treballs per adequar-lo als nous usos.