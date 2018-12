Tira endavant la congelació de les taxes i els impostos de Girona

El ple municipal de Girona ha aprovat aquest matí definitivament les ordenances fiscals per l'any 2019 després que el PSC hagi mantingut el vot favorable que ja havia manifestat en el debat d'aprovació provisional de les ordenances. Tal com ha recordat la tinent d'alcaldia d'Hisenda, Maria Àngels Planas, els impostos i les taxes es congelen per l'any vinent i no hauran patit increments en set dels darrers vuit anys. La resta de grups hi ha votat en contra, excepte el PP que s'ha abstingut.

En el període d'al·legacions, s'ha estimat alguna proposta del PSC i ERC que reclmaven una bonificació del 50% de l'IBI als petits propietaris que posin el seu pis a la borsa de lloguer social. També una sol·licitud del PSC de bonificar en un 90% la taxa d'escombraries i clavegueram a determinats col·lectius que pateixen una situaicó de vulnerabilitat.

Aquestes dues mesures suposaran una reducció d'ingressos per les arques municipals d'uns 200.000 euros.

Concepció Veray (PP) ha dit que es podria haver fet una rebaixa de l'IBI del 10% a tota la ciutadania i que l'Ajuntament va mantenir en l'època Puigdemont. Míriam Pujola (Ciutadans) ha lamentat que no s'hagin fet cas a les seves al·legacions que suposaven millores les pels petits comerços i tradicionals, en la mobilitat sostenible i en la captació de talent.

Sílvia Paneque (PSC) ha recordat que el seu pacte amb l'equip de govern es deu a que s'han arribat a acords que beneficien a Girona i als seus ciutadans.

Laia Pèlach (CUP) ha criticat unes ordenances que considera "populistes" i que manté privilegis a "qui més té" i Maria Mercè Roca (ERC-MES) hauria volgut per exemple, gravar els pisos que estan buits i tampoc entén que hi hagi beneficis per grans empreses (com eliminar la taxa de banderoles que el govern afirma que és perquè ho vol reglamentar).