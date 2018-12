Salt descarta retirar el veto als gossos en tretze espais públics

El ple municipal de Salt va aprovar dilluns una moció amb accions per a la sensibilització amb la cura dels gossos gràcies als vots afirmatius de tota l'oposició (CiU, PSC, PxC, Cs, Canviem Salt i els regidors no adscrits del PDeCAT) i l'abstensió de l'equip de govern (ERC i IpS-CUP). Es tracta d'un document impulsat pel veí Xavier Prats. Entre els punts del text hi havia la petició d'eliminar la restricció de pas de gossos en tretze espais públics. Una mesura que l'equip de govern havia impulsat per millorar-ne la higiene i salubritat.

El tinent d'alcalde Àlex Barceló va recordar que en molts dels espais ja hi havia anteriorment la prohibició i que ara s'han actualitzat els rètols. Va indicar que en aquests punts han detectat millores i que de la mateixa manera que escoltaven els signants de la moció, també havien de tenir en compte a altres demandes ciutadanes que demanen disposar d'espais nets. «Cal buscar un equilibri. La gent cívica amb els seus gossos no ha de patir pels rètols», que inclouen sancions de 750 euros pels qui entrin en aquests punts amb la seva mascota.

Altres mesures incloses en la moció és la millora dels pipicans actuals i tenir un ampli espai per poder deslligar els animals perquè puguin córrer lliures. Aquí, Barceló va indicar que buscarien un espai. Repecte als pipicans, va remarcar que per a l'any vinent hi ha prevista una partida econòmica per a la millora dels pipicans i els parcs i jardins.