Absolt l'activista acusat de tallar les vies del TAV

L'Audiència de Girona ha confirmat l'arxiu del cas contra l'únic investigat per tallar les vies del TAV a Girona durant la vaga del 8 de novembre, segons va informar el CDR Girona Salt. El tribunal ha desestimat el recurs de la Fiscalia que considerava que la decisió del jutjat d'instrucció era «precipitada» perquè no havien declarat part dels agents del dispositiu de seguretat. El jutjat va concloure que no hi ha «indicis suficients de la perpetració, per part de l'investigat, dels delictes» de desordres públics i per interrompre la circulació ferroviària. L'activista era l'únic encausat per una mobilització que, segons algunes fonts, va arribar a congregar unes 10.000 persones. El CDR reivindica que «aturar el país no és delicte» sinó «un exercici de sobirania». «Davant les veus criminalitzadores que ens intenten atemorir, demà desbordem-los», afegeix.

La Fiscalia va presentar recurs –al qual es va adherir Renfe- contra l'arxiu del cas contra l'únic activista investigat pel tall de les vies de l'AVE a la ciutat durant el 8-N. La defensa de l'encausat, encapçalada per Benet Salellas, va impugnar el recurs. Ara, l'Audiència de Girona ha desestimat els recursos i ha confirmat la decisió del jutjat instructor.

El tribunal afegeix que la investigació «només ha permès identificar com a possible responsable dels fets denunciats» un sol activista i que els indicis que hi ha contra l'investigat es basen en «documents baixats d'internet en els quals apareix aguantant un megàfon, parlant amb terceres persones o explicant el que va passar allà».

«No se'l veu fent res que pogués constituir un delicte, com ara tallar la circulació de trens o provocar alteracions d'ordre públic», argumenta l'Audiència. A més, la interlocutòria també indica que, com que no hi ha cap altra persona investigada a la causa, «no resulta possible mantenir les actuacions obertes de manera merament prospectiva».

El jutjat descartava l'argument de la fiscalia que sostenia que la ruptura de dos cordons policials implica un acte violent. Per arribar a aquesta conclusió, el jutjat recollia que el cordó policial per evitar la interrupció del trànsit ferroviari comptava amb "només" 25 agents i que els mossos van decidir "deixar-los passar". "Aquest relat exclou per complet la concurrència de violència", concloïa.