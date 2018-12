Girona canvia les bases del concurs per comprar pisos en no rebre cap oferta

El concurs públic obert per l'Ajuntament de Girona per comprar pisos per a l'emancipació dels joves ha quedat desert. El consistori

S'esperava tenir una vintena d'ofertes i no n'ha rebut cap que s'ajustes als requisits que sol·licitaven (habitatge mínim de 40 metres quadrats, preu màxim de 95.000 euros i que estigués lliure de càrregues). El consistori havia reservat fins a un milió i mig d'euros per aquest pla.

Davant de la falta de resposta, l'Ajuntament ha decidit obrir el concurs durant tot el 2019. Això donarà més temps als propietaris a preparar l'immoble per vendre'l al consistori, ja que anteriorment el termini era d'un mes. A banda, també es modificaran les bases del concurs perquè en un primer moment es puguin presentar pisos amb càrregues econòmiques, establint un termini perquè els propietaris puguin saldar-les abans de fer l'acte notarial de compra amb l'Ajuntament. «Els serveis jurídics estan estudiant el termini que es donarà als propietaris perquè puguin liquidar el deute, que serà al voltant d'uns 20-25 dies», explica la regidora d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Eva Palau.

Gràcies a aquesta modificació, es podran acollir ara al concurs els dos únics pisos que es van presentar però que van quedar descartats perquè tenien una càrrega hipotecària. «Els dos propietaris, que són persones físiques i no entitats bancàries, ens han mostrat el seu interès per presentar-se de nou al concurs i liquidar la càrrega que tenen els seus immobles», explica Palau.

A partir del gener del 2019 els propietàries que estiguin interessats a vendre el seu immoble a l'Ajuntament de Girona ja podran presentar la sol·licitud. Es mantenen els requisits que els pisos han d'estar situats a la ciutat de Girona, tenir una superfície construïda mínima de 40 metres quadrats i que costin com a màxim 95.000 euros. També es valora que els pisos estiguin situats en diferents barris de la ciutat i en zones on no hi hagi un excés d'immobles buits.

L'objectiu del consistori amb aquest pla és comprar pisos per oferir un lloguer assequible als joves i ajudar-los a accedir al primer habitatge. A mesura que l'Ajuntament rebi ofertes i vagi comprant pisos, aquests s'aniran posant a disposició dels joves que volen emancipar-se i que amb el seu sou «no poden pagar els lloguers que hi ha actualment a la ciutat de Girona», explica Palau.

Set pisos per tanteig i retracte

A banda, l'Ajuntament de Girona té establerta una altra línia de compra d'habitatges per a l'emancipació dels joves que és a través del dret de tanteig i retracte. El consistori ha anat a veure gairebé 40 pisos i després d'una valoració n'ha seleccionat quatre, que han tingut un cost de 500.000 euros. Una partida que va ser aprovada al ple municipal del mes de novembre, juntament amb el milió i mig destinat a l'adquisició de pisos a través de concurs públic.

Pel mateix procés, l'Ajuntament està acabant els tràmits amb la Generalitat per adquirir tres habitatges (2 a Sant Narcís i 1 a Santa Eugènia) per 185.000 euros. A través del dret de tanteig i retracte, l'Ajuntament ha pogut adquirir 7 pisos per a destinar-los a l'accés al primer habitatge.

«El preu dels immobles que ens estan sortint per tanteig i retracte estan al voltant d'uns 50.000 euros, més 15.000 euros d'inversió per reformar-los», explica Palau, preguntada pel pis de 7.000 euros que va aconseguir comprar el govern del PSC, segons va explicar en un ple la portaveu del grup socialista, Sílvia Paneque. «Tant de bo trobéssim pisos per aquest preu, però no n'hi ha», afegeix.