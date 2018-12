El nou espai per als sensesostre obre avui i atendrà més de 30 persones

El nou espai de Girona on els sensesostre podran passar les nits d'hivern entra en funcionament avui. Aquest any s'han traslladat a l'edifici on abans hi havia la UNED, al Barri Vell, i hi haurà més de trenta llits disponibles, que es distribuiran en tres espais diferents.

D'una banda, hi haurà una habitació d'homes amb 24 places i després una segona habitació només per a dones amb sis llits. Les places s'adjudicaran a les persones que viuen al carrer i d'aquesta manera «cada dia tindran el mateix llit», ha detallat la regidora de Drets Socials, Eva Palau.

Per últim, en la tercera habitació hi haurà matalassos pels «imprevistos». La instal·lació del nou espai ha estat gràcies a la feina de persones que abans eren sensesostre però que ara han entrat en el cicle d'atenció social i també ajuden d'altres persones a fer aquest pas.

De fet, la regidora ha detallat que «cada dia es troben per treballar», per això es mostra molt satisfeta del resultat del nou espai. Palau ha assegurat que el nou immoble «és molt més digne que l'any passat» per com l'han deixat els voluntaris, però també perquè tenen més espai.