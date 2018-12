El pressupost El PSC apunta les condicions pel pacte

La portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque, ha advertit que l'Ajuntament té un únic deure, que és governar i gestionar els serveis. Al seu entendre, «entre les emergències contínues dels dies històrics del procés i la proximitat de les municipals, hi ha l'ambient general que a aquí si es passa un dia sense que no es faci res resulta -erròniament- un dia passat». Paneque ha exposat que «la inseguretat no pot continuar creixent a Girona i creu que aquest punt serà essencial als pressupostos d'enguany». El PSC a Girona aprovarà un pressupost que desenrotlli un Pla de seguretat i d'oportunitats socials que sigui el més ambiciós que hem tingut mai», ha dit.