Cs veu«improvisació» en l'anunci de Madrenas de comprar pisos per a joves i no rebre cap oferta

«És ridícul que el govern anunciï una inversió de 2 milions per adquirir pisos per a l'emancipació de joves i ara hagi de canviar les bases del seu propi concurs perquè no ha rebut cap oferta». D'aquesta manera ha descrit la portaveu de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, el «fracàs» de la campanya iniciada pel govern convergent de forma «improvisada» i que pretenia adquirir pisos d'amenys 40 metres quadrats a un màxim de 95.000 euros per destinar-los a lloguer social.

«Ens vam trobar amb una proposta econòmica per comprar pisos per a joves anunciada a bombo i platerets i resulta que el govern ni tan sols ha calculat si les condicions que fixava per adquirir habitatges eren viables o no», ha explicat Pujola, qui després ha ironitzat sobre la proposta afegint que el govern «va dir que els compraria a un màxim de 95.000 euros, com si a Girona hi hagués tants pisos per sota d'aquest preu».

Per a Pujola aquesta situació és fruit «d'una gestió nefasta» de Madrenas, «que es fa moltes fotos però no tira endavant cap projecte», i creu que aquest anunci improvisat d'adquisició de pisos es va produir «després que un periodista li fes passar vergonya en una entrevista a la ràdio en la qual Madrenas va admetre que durant el seu mandat i el de Puigdemont no s'ha construït ni un sol pis de protecció oficial».



Sense saber ni els requisits

La portaveu taronja ha remarcat que a hores d'ara el govern municipal «encara ha d'explicar els requisits que els joves hauran de complir per poder accedir a aquests habitatges, en cas que l'Ajuntament n'acabi comprant algun», i ha acusat el govern de fer «propaganda populista» amb un tema sensible, «sabent com sap que el preu del lloguer s'ha disparat a la ciutat i pot suposar més de la meitat d'un sou, que els contractes de lloguer han anat a la baixa en un 28% i que els preus han augmentat un 20% en tres anys». «Els gironins no volen una alcaldessa de foto sinó una alcaldessa que gestioni i no doni l'esquena a la gent», ha precisat Pujola.

Diari de Girona va informar ahir que el concurs públic obert per l'Ajuntament de Girona per comprar pisos per a l'emancipació dels joves ha quedat desert. El consistori s'esperava tenir una vintena d'ofertes i no n'ha rebut cap que s'ajustés als requisits que sol·licitaven. Davant de la falta de resposta, l'Ajuntament ha decidit obrir el concurs durant tot el 2019. Això hauria de donar més temps als propietaris a preparar l'immoble per vendre'l al consistori, ja que anteriorment el termini era d'un mes. A banda, també es modificaran les bases del concurs perquè en un primer moment es puguin presentar pisos amb càrregues econòmiques, establint un termini perquè els propietaris puguin saldar-les abans de fer l'acte notarial.