Girona s'omple amb muntatges de color i so durant tres nits en una festa de la llum

Mentre en alguns barris de Girona hi ha ciutadans que pateixen talls de llum continuats, la resta de la ciutat viu una explosió de colors i so en una festa de la llum amb vuit muntatges repartits, sobretot, a l'entorn del Barri Vell i Sant Narcís. El festival Vibra pretén captivar l'interès de milers de persones en diferents escenaris amb projectes cridaners que busquen impactes a les xarxes socials per fer de Girona un permanent punt d'atracció. Es va inaugurar ahir i la majoria es poden veure de cinc de la tarda a deu del vespre avui i demà.

El principal punt d'interès és el parc Central, on es poden veure tres instal·lacions. Una d'aquestes és un gran panell que vol ser la benvinguda al festival i mostrar Girona com una ciutat que genera i reconeix les indústries culturals i creatives com a mitjà d'innovació pel foment de les societats del coneixement. Al mateix parc hi ha «Èter», de la mà de l'escola Universitària ERAM, un projecte interactiu i dinàmic que funciona a partir de l'associació entre la natura i la tecnologia. L'espectador pot contemplar canvis sonors i lumínics en l'entorn. Les plantes es modifiquen i els insectes complementen una atmòsfera cromàtica que vol ser íntima i màgica.

Un tercer muntatge al parc Central és una proposta de Playmodes i Elisava bateja com «Chased» que juga amb la por a fer el ridícul i l'anhel a l'elogi i al reconeixement. Els fanals del parc són els conductors del'espectacle, i els comportaments i reaccions que es generen són els que doten de vida l'espectacle i completen la instal·lació.

Al mateix barri de Sant Narcís, se celebra avui i demà l'edició especial de Nadal del Mercat de La Volta, dedicada a promoure la venda de productes funcionals i decoratius a la plaça de l'Assumpció. El disseny també s'expandeix en els aparadors i espais de La Volta, que apareixeran transformats col·l·aborativament pels residents del projecte amb intervencions artístiques i lumíniques, tot plegat amb la col·laboració del Grau d'Arts Escèniquesde l'Escola Universitària ERAM

Pel que fa al Barri Vell, hi ha un espectacular arbre fet de canonades i de dotze metres d'alçada que vol ser una combinació d'aigua, música, llum, vídeo i en definitiva color, que pretén omplir de vida el tram del pont d'en Gómez. La direcció i el disseny corren a càrrec de Franc Aleu. L'arbre xucla l'aigua de l'Onyar convertint-la en la seva saba i la ruixa creant un desmai d'aigua que s'il·lumina de tal manera que crea un arbre de llum que es va transformant.

Mentrestant, el pont de Pedra es transforma amb LED dinàmics i connectats que, a més, busquen fomentar la participació i, per tant, la programació dels colors en els quals s'il·lumina el Pont esdevé una decisió oberta per mitjà d'una enquesta, accessible fàcilment a l'escanejar codis QR.

Al Bòlit del Pou Rodó hi ha una instal·lació on, a base de LEDs, es poden veure diferents formes i es pot interactuar amb elles. La proximitat es transforma en so, la qual cosa fa que per uns instants tothom sigui capaç de generar una melodia o diluir-la.

Finalment, a la Casa de Cultura hi ha una exposició de Matteo Ferroni, fins al 3 de gener, batejada Foroba Yele, una proposta d'avantguarda per superar la foscor en el Mali rural creat per l'arquitecte italià per homenatjar la rica cultura maliense amb una nova eina, un nou espai, una nova bellesa.