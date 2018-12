Lluc Salellas serà el cap de llista de Guanyem Girona

Final de l'enigma. El periodista i politòleg Lluc Salellas encapçalarà la llista electoral de Guanyem Girona. La candidatura tindrà com a número dos a Cristina Andreu i com a número tres a Xevi Montoya. A continuació hi haurà Dolors Serra i Pere Albertí. Són els cinc noms que ja s'havien fet públics i que avui s'han posat en ordre.

La notícia s'ha fet pública en un acte de Guanyem Girona als Jardins de la Infància, en un acte amenitzat per l'actuació musical del grup Lakaste, figuerenca guanyadora del concurs Sona9 el 2016.

Actualment Salellas és regidor de la CUP-Crida per Girona a l'Ajuntament de Girona. De formació és periodista i politòleg i té un màster en ciència política per la Universitat d'Edimburg. Ha treballat de periodista en diversos mitjans i és autor del llibre El franquisme que no marxa, entre d'altres. Des de fa molts anys està vinculat al món social de la ciutat en àmbits com la cultura popular, l'escoltisme, l'antiracisme o la defensa dels drets socials.

Els cinc primers de Guanyem Girona.

Salellas ha destacat que "és una candidatura per guanyar pensada amb una clara vocació de governar." A més, ha apuntat que és per aquest motiu que Guanyem Girona està buscant perfils de candidats molt especialitzats en àmbits concrets capaços "d'assumir una regidoria per aplicar la voluntat transformadora del projecte des del primer dia."

En aquest sentit, Salellas ha manifestat que la ciutat necessita un "canvi de paradigma" i que "cal recuperar els espais comuns i apostar per una gestió d'allò que ens pertany a tots que tingui el bé comú com a finalitat, especialment en un moment on els municipis són claus per poder fer que catalanes i catalans puguin decidir tot allò que passa a les seves vides."

Cristina Andreu anirà de número dos a la llista. Ha estat educadora Social als barris de Girona i és activista pels Drets Humans. Té experiència en el disseny i gestió de polítiques públiques a la Generalitat, l'Ajuntament de Girona i a la fundació SER.GI.

El tercer serà Xevi Montoya. És empresari, professional del màrqueting online i la transformació digital dels negocis. Ha estat vinculat durant molts anys a Òmnium Cultural, primer com a vicepresident d'Òmnium Gironès i més tard com a membre de la junta nacional, fent equip amb Muriel Casals i Jordi Cuixart.

El segueix Dolors Serra, activista social. Actualment és portaveu de la plataforma Girona Acull i participa a l'Associació Xangara, la Xarxa pels Drets Socials i de la Coordinadora d'ONGs de Girona.

L'actual regidor de MES-Moviment d'Esquerres a l'Ajuntament, Pere Albertí, tanca aquests primers cinc noms de la llista de Guanyem Girona. Albertí és geòleg de formació i ha estat professor d'instituts de Girona durant més de 40 anys i director de l'Institut Montilivi.

La comissió de llistes de Guanyem Girona continua treballant per completar la llista electoral seguint criteris de paritat de gènere, que es faci visible un equilibri entre els barris, que es visualitzin les lluites socials de la ciutat i que els primers llocs de la llista estiguin integrats per persones amb experiència en gestió en àmbits concrets.

Més de 400 persones van participar en un procés online obert per proposar possibles candidats i d'aquí se'n van extreure més de 250 noms. L'equip de Guanyem Girona va contactar una per una amb totes les persones proposades i la comissió de llistes, oberta als 560 signants de Guanyem Girona, va elaborar la proposta. Aquesta va ser validada per una assemblea amb més del 75% dels vots emesos, superant amb escreix els 2/3 que s'havia fixat la plataforma.