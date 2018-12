Obre el primer supermercat Esclat de Girona, que ha creat 111 llocs de treball

El grup Bon Preu va obrir ahir el primer supermercat Esclat a Girona amb una superfície de vendes de més de 4.200 metres quadrats i 426 places d'aparcament. L'obertura de l'establiment ha suposat també la creació de 111 llocs de treball. Segons un comunicat de l'empresa, la majoria són de la ciutat de Girona i de les poblacions de l'entorn. La gran superfície disposa de totes les seccions habituals, on destaquen els productes frescos i té, com a novetats, l'espai de sushi, pizza al teu gust i parafarmàcia. Inclou també gran quantitat de producte local i de qualitat que, segons el grup, el situa com «el referent de productes de km 0 a Catalunya».

El Grup ha realitzat una inversió d'11,4 milions d'euros en la construcció del nou supermecat, situat al carrer de dalt de Can Turon, a la zona de l'Avellaneda, on l'any vinent ha d'obrir les portes un establiment de la multinacional francesa Leroy Merlin, especialitzada en bricolatge, construcció i decoració.

El supermercat Esclat de Girona és un edifici sostenible i ecoeficient, amb un consum d'energia un 35% inferior al que és habitual en un centre d'aquestes característiques, segons el Grup, i amb un 40% menys d'emissions de CO2 a l'atmosfera.

Amb l'obertura d'aquest Esclat, el Grup Bon Preu reforça la seva presència a la ciutat de Girona, on a partir d'ara compta amb tres supermercats Bon Preu, un supermercat Esclat, una benzinera EsclatOil i un punt de recollida del supermercat online BonPreu-Esclat a la ciutat.

A banda del nou supermercat Esclat a l'Avellaneda, a partir del primer trimestre de 2019 també està prevista l'obertura d'una benzinera EsclatOil, que estarà situada just al costat de l'establiment i oferirà un servei de 24 hores. Per altra banda, també s'instal·larà un minimercat al punt de recollida online. El minimercat obrirà cada dia de les vuit del matí a les onze del vespre.

Actualment el grup Bon Preu té 7.300 treballadors, fet que situa l'empresa entre les deu amb més empleats amb seu a Catalunya i ha creat 1.300 llocs de treball els darrers dotze mesos. Ara mateix, té 127 establiments Bon Preu, 55 establiments Esclat, 48 benzineres EsclatOil i 12 punts de recollida del supermercat online.