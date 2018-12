Les brigades municipals de l'Ajuntament de Girona han obert, recentment, un punt de pas entre la plaça d'Espanya i la carretera Barcelona. Es tracta d'un punt a tocar de l'antiga estació d'autobusos on, fins ara, es veia molta gent que saltava les tanques per evitar fer volta. Ara, s'han retirat aquests obstacles per facilitar la mobilitat i estalviar temps als vianants.