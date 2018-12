Dues joves intoxicades per fum en un bar del Barri Vell de Girona

Dues joves van quedar intoxicades per fum en un bar del Barri Vell de Girona en cremar un quadre elèctric. Això és el que va succeir pels volts de les onze de la nit en un bar - restaurant del carrer de la Barca número 2. Es va declarar un incendi al quadre elèctric del local i això va generar molt fum. Els Bombers es van desplaçar amb quatre dotacions fins aquest punt, on hi ha diversos restaurants. Al lloc també hi van treballar el SEM i la Policia Municipal. Ràpidament es van confinar els veïns dels habitatges que hi ha al cim del local de restauració, els quals a causa del foc van quedar sense llum. Dues noies que eren al local on va tenir lloc el foc van necessitar atenció del SEM per una intoxicació lleu pel fort fum. Els Bombers van haver de ventilar el local i hi van treballar fins a les quatre de la matinada. Tant el local com l'edifici, segons fonts del cos, es van quedar sense electricitat.