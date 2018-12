Inicien una recollida de firmes per exigir un pont entre el carrer del Carme i Montilivi a Girona

La plataforma que reclama un pont entre la zona est del carrer del Carme i la part baixa del barri de Montilivi ha iniciat una recollida de firmes. De moment ja compten amb 160 signatures i amb el suport dels grups municipals d'ERC, la CUP, Catalunya en Comú i el PSC. «Tenim previstes reunions amb l'alcaldessa i el regidor de barri per tractar la qüestió», explica el portaveu de la plataforma, Sergi Arribas, després que hagin fet arribar la reivindicació a tots els partits municipals de l'Ajuntament de Girona.

Aquesta és una demanda que es porta fent fa més de 15 anys. Ara, però, un grup de veïns ha decidit constituir la Plataforma Pont Carme-Montilivi per fer realitat aquesta reivindicació. Una de les primeres accions que han engegat és una recollida de firmes entre la ciutadania, específicament dirigida als veïns de Girona, per fer palesa aquesta necessitat.

Han obert dues vies perquè la gent pugui mostrar el seu suport. La primera opció és fer-ho telemàticament a través de la web de la plataforma; i l'altra, dirigint-se a algunes botigues del barri, per exemple, la carnisseria de Can Pep.

«Amb determinació estem decidits a fer realitat aquesta necessitat de barri començada fa més de 13 anys», denuncia Arribas. La construcció d'aquest pont, per a vianants i ciclistes, està prevista al pla general vigent de la ciutat, però cap dels darrers equips de govern l'ha tingut en previsió ni consta com a prioritat en cap document.

L'únic pas que s'ha fet és la compra fa anys per part de l'Ajuntament de Girona de dues finques del carrer del Carme. Una d'elles, la del número 54, es va enderrocar i és el lloc que hauria de ser el punt d'accés a aquesta infraestructura. «Els terrenys municipals per a la construcció ja hi són, només falta voluntat per l'arranjament i la construcció del pont», explica Arribas.

La plataforma exposa, a través d'un manifest, tots els inconvenients que ocasiona als veïns la falta d'aquest pont, que els obliga a fer una volta de 650 metres per poder creuar el riu Onyar pel pont de la Font del Rei i accedir al barri de Montilivi. «És un inconvenient per a tothom, però encara més per a les nombroses persones grans que viuen en aquesta zona», exposa Arribas.

Més proximitat al CAP i l'escola

La plataforma justifica la necessitat d'aquesta infraestructura recordant que molts habitants del sector tenen com a referència educativa l'escola Pericot i el CAP Montilivi, ambdós a l'altre costat de riu. També amb el carril bici del carrer Emili Grahit. A més, recorden que quasi no tenen aparcaments a la zona i aquesta connexió els permetria no haver de deixar el vehicle tan lluny. També recorden que no tenen comerços de proximitat.

A falta d'un pont, en aquesta zona hi ha un pontó arran d'aigua que permet als vianants creuar el riu. Des de la plataforma, però, expliquen que els accessos a aquesta petita passera queden molt allunyats de tot arreu i no estan adaptats (hi ha escales a una banda i una rampa molt inclinada per l'altra). També denuncien que el el pontó «no serveix de res», ja que cada vegada que puja el nivell del riu es fa inaccesible. «Ens fa falta un pont a l'alçada del carrer. Girona sempre ha aixecat ponts mirant cap al centre. Ara ens toca a nosaltres», exposen.