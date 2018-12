Obre la pista de gel de 800 metres quadrats a Fira de Girona

Fira de Girona va obrir ahir les seves portes amb una pista de gel de més de 800 metres quadrats i un tobogan de 2,5 metres d'alçada, 27 metres de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu. Entre les novetats hi havia l'accés al recinte, que ja es pot fer per la porta del parc de la Devesa. També la retransmissió, per mitjà de pantalles, d'imatges dels patinadors en directe. La pista de gel estarà oberta fins la diada de Reis, el diumenge 6 de gener.

El preu per patinar és de vuit euros l'hora i inclou el lloguer dels patins, mentre que 4 baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 3 euros. També existeix la possibilitat de comprar un abonament de 10 hores per 60 euros, ideal per a famílies o per celebrar festes d'aniversari. L'ús de guants és imprescindible per accedir a la pista. Aquells que no en tinguin, els podran adquirir al Palau de Fires per 1 euro. Hi ha diferents opcions d'abonaments i descomptes. A més, Fira de Girona ha convidat més de 380 nens i joves d'entre 6 i 16 anys provinents de centres de necessitats especials de Girona i rodalies.