La sobreocupació del centre de menors de Girona vulnera de forma "flagrant" les normes de qualitat

Toc d'atenció del Síndic de Greuges als centres de menors Misericòrdia i Oikia de Girona. El síndic exigeix als dos espais que adeqüin el nombre d'usuaris que tenen als estàndards de qualitat que exigeix la llei. I és que, segons esgrimeix l'ens en una resolució, actualment hi ha prop d'un centenar de joves quan l'espai està pensat per un màxim d'una cinquantena. Tot plegat, diu el Síndic, "contravé de manera flagrant" la qualitat del servei que es dona als menors.

De fet, el text alerta de l'impacte que suposa "la manca de recursos" per aquests joves per part de l'Administració, ja que pot derivar en "problemes conductuals" i amb els vincles efectius, a més de suposar una "vulneració del dret a la recuperació física i emocional d'aquests infants i adolescents".

Els sindicats també han posat el crit al cel. Des de la CGT assenyalen que la situació és "insostenible" i exigeixen que la Generalitat posi els recursos necessaris. "No volem més cops a l'esquena, el què cal és augmentar el pressupost dels centres", remarca el membre de la CGT, Ruben Mora.

Els treballadors ja van denunciar que els dos espais junts i allunyats de la ciutat significava un greuge i van qualificar l'equipament de macrocentre. Aleshores, el Govern va explicar que estava pensat per un màxim de 50 joves – 20 al centre Oikia i 30 al Misericòrdia -.

Fa un any, però, es va modificar el nombre de places disponibles a l'equipament Oikia que passava a tenir-ne 40, un fet que el Síndic també va criticar en una resolució. La paciència dels sindicats es va acabar el novembre passat quan la UGT va denunciar que hi havia més d'una cinquantena de menors al centre Misericòrdia, que té un màxim establert de 36 places.

Tot plegat fa que a dia d'avui hi hagi prop d'un centenar de joves entre els dos espais, el què suposa una "evident sobreocupació". "Estem davant d'un hospici i no d'un centre de menors", denuncia Mora.



Prendre mesures

Per tot plegat, el Síndic de Greuges ha demanat que la Generalitat i els responsables dels dos espais "prenguin les mesures necessàries" per corregir la situació, i també en quin sentit es prendran.

Els sindicats per la seva banda també reclamen "rapidesa i diligència" tant al Departament d'Afers Socials i Família, com al govern municipal, que va aprovar una moció per posar fi al macrocentre de menors.

Mora considera que ni el govern municipal de Marta Madrenas ni la DGAIA "han fet res" per tancar el macrocentre. "Tot i que el Síndic ha fet arribar diverses resolucions oposant-se al macrocentre, però cap d'aquestes ha tingut resposta per part de la DGAIA", ha lamentat Mora.