Veïns de Font de la Pólvora de Girona creen una plataforma contra els talls de llum

Veïns del barri de la Font de la Pólvora han creat una plataforma contra els talls de llum que pateix aquesta zona del sector est de la ciutat de Girona.

En un comunicat asseguren que són una quarantena de veïns del barri que es van reunir el 22 de desembre per fer front comú als talls de llum "indiscriminats" d'Endesa que fa anys que pateixen.

L'entitat s'anomena Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora i ha nascut per conscienciar la resta de gironins d'una situació "profundament injusta". Aquests veïns asseguren que diàriament se'ls talla la llum, cosa que suposa un greu problema amb l'arribada de l'hivern, ja que moltes llars no poden utilitzar la calefacció elèctrica, han d'estar a les fosques i hi ha veïns que tenen dependència de l'electricitat per poder respirar.

Des de fa unes setmanes, ciutadans afectats "per aquestes mesures extremades d'Endesa" estan recollint les factures per denunciar el greuge.



Se senten de "segona"

Els portaveus de la plataform asseguren que "una situació com la nostra, on veïns que paguen les factures veuen com cada nit els hi tallen la llum sense donar cap explicació, no passaria mai a barris més cèntrics de Girona. És evident que per a aquest govern som ciutadans de segona."

Per tot això exigeixen una "solució real" i que Endesa i l'Ajuntament deixin de llançar missatges "estigmatitzadors", que només "marginen encara més una comunitat històricament exclosa de Girona."

La Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora es constitueix com una assemblea que exercirà d'òrgan amb poder de decisió. Cada carrer tindrà entre tres i cinc representants per facilitar la coordinació i la comunicació veïnal.

En aquest barri la policia i Endesa fa sovint dispositius contra el frau elèctric. En l'últim, l'ajuntament va anunciar mà dura contra aquesta pràctica.