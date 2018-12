Vídeo: Així és el Circ de Nadal de Girona

El Circ de Nadal de Girona torna al format de la pista de gel transformant el pavelló de Fontajau en una pista de 400 m2. En total hi participen 26 artistes de diferents punts d'arreu del món. El director, Genís Matabosch, explica que han tardat quatre anys a recuperar el format de pista de gel perquè aquest tipus de disciplina no és gens comuna entre els acròbates i per això costa molt trobar atraccions. En el circ s'hi poden veure coreografies grupals, acrobàcies amb monocicles, salts de corda i també el pallasso Pastelito, un dels grans reclams del públic. El Circ de Nadal es podrà veure fins el diumenge 30 de desembre.

En total hi haurà 16 actuacions i prop d'una trentena d'artistes. La majoria d'ells, provenen dels països de l'Est como ara Rússia, Ucraïna o Kazakhstan. Al llarg de dues hores d'espectacle, el públic podrà veure diferents acrobàcies amb monocicle, barres russes, números aeris o també saltant a corda amb patins de gel.

El Circ de Nadal ha apostat tornar al patinatge sobre gel. Matabosch ha explicat que des de la primera edició no repetien aquest format perquè "la disciplina de les acrobàcies sobre gel és escassa" i per això han tardat tots aquests anys a trobar nous espectacles.

L'única persona de tot l'espectacle que no portarà patins serà el pallasso Pastelito. És el convidat estrella d'aquest circ i és un dels artistes més mediàtics a Chile, el seu país d'origen. Matabosch ha explicat que aquest pallasso era una de les demandes més importants que els feia el públic, després que Pastelito va actuar al Festival Internacional del Circ l'any 2014.

El pallasso ha assegurat que aquí "fa fred" però ell s'encarregarà de "treure'l amb un somriure de tots els nens". Per això ha convidat al públic a visitat el Circ de Nadal de Girona, que arrencarà el dia de Nadal (25 de desembre) i es podrà veure fins el diumenge 30 de desembre.