Crema una màquina compactadora de cartró a l'interior del Mercat del Lleó

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquesta tarda en l'extinció d'un incendi d'una màquina compactadora de cartró a l'interior del Mercat del Lleó de Girona.

Segons ha informat el cos d'emergències, l'avís l'han rebut a les 17.52 hores. Per causes que es desconeixen, una màquina compactadora de cartró s'hauria incendiat i el vigilant de seguretat de l'equipament municipal hauria apagat les flames ràpidament amb l'ajuda d'un extintor. Posteriorment, els Bombers s'han personat al lloc dels fets per comprovar que el foc s'ha extingit correctament.

L'incendi no ha provocat ferits.