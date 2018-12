El GEiEG obre avui la 34a edició del Lleuresport a les instal·lacions de Sant Narcís

El GEiEG obre avui, al complex de Sant Narcís de Girona, la 34a edició del Lleuresport, el parc infantil i juvenil de Nadal de Girona, que tindrà lloc els dies 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre del 2018 i el 2, 3 i 4 de gener de 2019.

Una de les principals novetats d'aquest any són els tallers amb animals de teràpia assistida i assistència del dia 29 de desembre, que aniran a càrrec de l'Associació Teràpia amb Animals Girona (ATAGI). A més, per primera vegada el parc comptarà també amb espectacles de màgia que s'uniran a les propostes habituals com la ludoteca, els tallers de manualitats o la pràctica esportiva. En total seran 61 les activitats de tot tipus que s'oferiran per a infants i joves en aquesta edició del parc.

El Lleuresport ha estat dividit en diverses àrees, com són les d'aventura i esports, els tallers i la lúdica, i paral·lelament sempre hi ha hagut una agenda d'espectacles destinats a la mainada i als adolescents.