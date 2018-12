La campanya Girona 10 se celebrarà l'últim cap de setmana de gener

Comença el degoteig de dades de la propera edició de la campanya de promoció turística Girona 10 que pretén atraure visitants en una època de l'any, el primer trimestre, en què els hotels i els restaurants tradicionalment pateixen un descens del seu volum de negoci. L'Associació d'Hostaleria de Girona ha anunciat que la campanya es manté i que es farà el darrer cap de setmana de gener. En concret del 25 al 27 d'aquest mes. Es tracta d'una campanya que el sector ja ha batejat com «la festa major d'hivern».

No hi ha massa novetats respecte a l'any passat. Es tornarà a fer un sorteig per aconseguir habitacions d'hotel de manera totalment gratuïta en una de les dues nits del cap de setmana i multitud de restaurants de tota la ciutat oferiran menús a deu euros. Els hotels i els restaurants ofereixen els principals atractius d'aquests dies però no són els únics en una ciutat que busca viure una festa i mostrar tastets de tot el que va passant al llarg de l'any. L'objectiu d'aquests dies és «trobar una Girona vàlida perquè la gaudeixin tant els qui són de fora de la ciutat com per als gironins de tots els barris».

En aquest sentit, la idea és que els carrers bullin i creïn un entorn festiu. Per exemple, hi haurà mercats artesanals repartits per tota la ciutat i els principals comerços oferiran descomptes especials vinculats a la campanya turística. De la mateixa manera, l'Ajuntament farà jornades de portes obertes als museus municipals i també està previst que els principals monuments de la ciutat siguin visitables gratuïtament.

De la mateixa manera, està previst que s'organitzin activitats especials i úniques organitzades especialment per aquest esdeveniment. En aquest sentit, tornaran a fer-se les existoses visites guiades teatralitzades, algunes de les quals giren entorn a la sèrie Joc de Trons, alguns episodis de la qual es van rodar a a la ciutat gironina fa uns anys. Un rodatge que va portar el nom de la ciutat arreu del món. Durant el Girona 10 també està previst que hi hagi algun concert, encara per determinar.

De fet, per anar fent bullir l'olla, l'Associació d'Hostaleria, anirà explicant els detalls poc a poc per causar més impactes i així provocar que es parli de la ciutat i de la campanya constantment. Per exemple, encara no s'ha fet públic quants hotels i quants restaurants s'apuntaran a oferir les habitacions gratuïtes i els menús a deu euros per persona. Tampoc ha trascendit doncs, quantes habitacions hi haurà en total, ni quants àpats es calcula que se serviran. Tampoc quan s'obriran les inscripcions al sorteig de les habitacions o el dia que es farà aquest sorteig ni com es faran les reserves als restaurants.

També falta saber si, per exemple, com en edicions anteriors, els afortunats amb les nits d'hotel tindran també els desplaçaments en transport públic gratuïts. O si s'oferiran espectacles culturals al Teatre Municipal o a l'Auditori amb descomptes especials si es compren entrades aquests dies o si el Girona FC aprofitarà també per fer promocions per la venda dels seus productes o per la compra d'entrades d'algun partit en concret. O de quina manera s'hi apuntarà el Mercat del Lleó.

Malgrat que l'èxit d'aquesta campanya es manté, en els darrers anys s'ha observat un lleuger descens en l'interès de la campanya i diferents sectors han reclamat una sacsejada per tal que Girona 10 no acabi esdevenint una simple rutina. Als primers anys les habitacions, enlloc de ser gratuïtes, costaven deu euros per persona, però se n'oferia més d'un miler, mentre que l'any passat n'hi havia cent, totes a cost zero. L'impacte dels primers anys va ser tant al que diverses poblacions van provar, amb fòrmules similars, tirar endavant una campanya semblant. Va passar a Olot o a Barcelona, per exemple.