Comença la 34a edició del Lleuresport

Un petit espectacle amb artistes del circ de Nadal de Girona va servir per inaugurar ahir al matí una nova edició del Lleuresport del GEiEG. El Parc Infantil de Nadal, que es fa al complex esportiu del Grup a Sant Narcís, estarà obert fins al 4 de gener (excepte el dia 1) i ahir va rebre la visita de les autoritats.

El Lleuresport, que ja suma 34 anys inclou multitud d'activitats, per a infants i joves com ara tallers de manualitats, pràctiques esportives i una ludoteca. En total són 61 activitats de tot tipus. Enguany té, com a novetat, els tallers amb animals de teràpia assistida i assistència.

El preu de l'entarada oscil·la entre els 4 i els 6 euros, tot i que també hi ha la possibilitat de comprar abonaments a un preu més econòmic i diverses ofertes que es poden consultar al web del Lleuresport.

A banda, fins al 4 de gener es podran entregar productes alimentaris com oli, conserves i llet en sis punts de recollida concrets i s'obtindrà un 2x1 per entrar al parc. Tot es portarà al Banc dels Aliments.

També cal destacar el concurs de fotografia a través de la xarxa social Instagram en el qual se sortejarà una bicicleta entre els participants.