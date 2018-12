La carretera Barcelona pot perdre un carril

La reforma de la plaça d'Espanya, juntament amb altres actuacions de grans empreses al mateix vial (la Clínica Girona i el Corte Inglés) a més de la construcció de l'edifici de l'Institut Ermessenda a la nau de l'antiga fàbrica Simón configuren un carrer amb molta mobilitat de vianants.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar que a mitjà termini hi ha l'opció d'eliminar un carril de la carretera Barcelona. Aquesta possibilitat permetria eixamplar voreres i crear un carril bici. S'hauria d'acabar de determinar si es fa en tota la carretera o en un tram concret. El portaveu del grup municial de CiU, Carles Ribas, va recordar que en els darrer anys s'han configurat fins a tres punts d'entrada a Girona des del sud i que això ha de permetre treure pressió a la carretera Barcelona. A banda d'aquest vial, les entrades a la ciutat s'estan produint també per l'avinguda Lluís Pericot i pel carrer Oviedo. Per tant, possiblement s'elimini un carril en sentit d'entrada a la ciutat. No obstant, fa uns mesos, aprofitant les obres per construir una coberta per la pista a l'escola Cassià Costal, es va estar durant moltes setmanes amb un sol carril, però de sortida de la ciutat, en el que semblava una primera prova pilot.